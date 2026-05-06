¿Lloverá en el concierto de BTS en México? Pronóstico del clima para el 7 de mayo en el estadio GNP

Mañana, 7 de mayo, es el primero de los conciertos programados de BTS en México. Para que tu experiencia sea la mejor posible, en tu previsión debes incluir el pronóstico del clima. A continuación te respondemos si se espera que llueva en el estadio GNP, para que consideres si deberías llevar una chamarra más gruesa o un impermeable ligero.

Pronóstico del clima para el concierto de BTS en México el 7 de mayo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 7 de mayo se espera que en la Ciudad de México haya ambiente caluroso por la tarde con cielo medio nublado a nublado; sin embargo, se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas. Las posibles precipitaciones en CDMX se calculan de 5 a 25 mm.

La temperatura máxima para nuestra ciudad se calcula en 30º C a 32º C durante el 7 de mayo; la mínima es de 16º C a 18º C.

La plataforma Meteored calcula un 40% de probabilidad de lluvias para CDMX el 7 de mayo; específicamente, prevé chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Esto quiere decir que hay buenas probabilidades de que se presenten lluvias antes o durante el concierto de la icónica banda coreana en la Ciudad de México. Es importante tomar previsiones antes de ir a ver a BTS.

¿Puedes llevar paraguas al concierto de BTS en México?

No está permitido llevar paraguas o sombrillas al interior del estadio GNP, donde se llevarán a cabo los conciertos de BTS en México este 7, 9 y 10 de mayo. Si llevas algún tipo de paraguas, te pedirán deshacerte de él en los puntos de acceso y revisión.

Lo que sí puedes llevar es impermeable con gorra y tus botas de lluvia. Recuerda que se permite entrar con bolsas y mochilas de un solo compartimento, de máximo 30x30 centímetros.

Recuerda que, aunque esté nublado en buena parte del día, es imprescindible ponerte protector solar si vas a llegar al estadio desde horas antes del concierto. Te permiten entrar con sombrero, lentes de sol y también con bloqueador solar en crema.