¿Cuándo sale el cartel del Corona Capital 2026? Posibles fechas y artistas

¡Ya hay fechas para el Corona Capital 2026! La cita será el próximo 20, 21 y 22 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. A diferencia de años anteriores, esta edición se recorrió al tercer fin de semana de noviembre debido al concierto de Karol G, programado para el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Con las fechas ya confirmadas, surge una nueva incógnita: ¿Cuándo revelan el cartel? ¡Toma nota porque esto es todo lo que se sabe!

¿Cuándo sale el cartel del Corona Capital 2026?

El cartel del Corona Capital suele revelarse entre mayo y junio. Debido a que el festival ya dio sus primeras señales de vida, es muy probable que la revelación del line-up se dé en las próximas semanas. Recordemos que hace un año, las fechas fueron anunciadas el 30 de mayo, mientras que el cartel salió el 3 de junio. Dicho esto, el cartel oficial podría estar más cerca de lo que parece, así que enciende tus notificaciones y mantente al tanto de las redes oficiales del festival.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Corona Capital 2026?

De revelarse el cartel a inicios de mayo, se estima que los boletos podrían salir a la venta a mediados o finales del mismo mes, así que prepara tu cartera…

Corona Capital 2026: ¿Qué artistas suenan para presentarse en el festival? Posible line-up

Como es costumbre cada año, los rumores sobre el cartel ya han comenzado a surgir. Entre los artistas que más suenan para el Corona Capital 2026 resaltan nombres como Twenty One Pilots, Hayley Williams, Gorillaz, Lana del Rey, Duran Duran, Turnstile, The War On Drugs, Florence + The Machine, Kings Of Leon, Pixies, Charlie Puth y JENNIE, por mencionar algunos.

¿Cuánto costarán los boletos para el Corona Capital 2026?

De momento, no hay precios oficiales. No obstante, teniendo en cuenta los costos de años anteriores, se espera que el abono general en Fase 1 tenga un precio aproximado de $5,000 pesos mexicanos, más cargos; mientras que los boletos individuales podrían estar en $2,500 pesos mexicanos, en Fase 1. Por ahora no queda más que esperar a que se revelen más detalles del festival.