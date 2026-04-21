Karol G en México: esto podrían costar los boletos de sus conciertos en Monterrey y Ciudad de México

¡Karol G está de vuelta en México! Tras dos años de ausencia, la Bichota sorprendió a su fandom mexicano al anunciar dos fechas en tierras aztecas, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour 2026”. El primer concierto se llevará a cabo en Monterrey, mientras que el segundo en la Ciudad de México. La cita será el 6 y 13 de noviembre en el Estadio BBVA y el Estadio GNP Seguros, respectivamente. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre uno de los shows más esperados del año: posibles precios y venta de boletos.

¿Cuánto costarán los boletos de Karol G en México? Posibles precios

De momento, no se han dado a conocer los precios oficiales para el “Viajando Por El Mundo Tropitour 2026”. No obstante, teniendo en cuenta los costos de giras previas y el contexto actual, es probable que el costo de los boletos vaya de los $900 hasta los $8,000 pesos mexicanos, según la cercanía al escenario y si deseas adquirir un paquete VIP. Dicho esto, no queda más que esperar a que se anuncien los precios y el mapa oficial del evento. Se espera que Ticketmaster revele tal información en los próximos días.

Karol G en México: ¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Los boletos para la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour 2026” de Karol G contarán con una preventa el próximo miércoles, 29 de abril; mientras que la venta general se dará el día 30. Así quedan los horarios para cada una de ellas:



Preventa (exclusiva para tarjetahabientes Mastercard): 29 de abril, en punto de las 2:00 p.m.

29 de abril, en punto de las 2:00 p.m. Venta general: 30 de abril, en punto de las 2:00 p.m.

Cabe mencionar que todas las compras mayores a $3,000 pesos entran a meses sin intereses, siempre que se realicen con la tarjeta exclusiva de la preventa.

Apenas comienza todo con KAROL G 🔥 Viajando Por El Mundo Tropitour

PREVENTA MASTERCARD 29 DE ABRIL 2PM

VENTA GENERAL 30 DE ABRIL 2PM pic.twitter.com/3ttSLkAK7r — Ocesa Total (@ocesa_total) April 21, 2026

¿Cómo y dónde comprar boletos para los conciertos de Karol G en México?

La preventa y venta general de boletos de Karol G en México se dará a través del sitio web oficial de Ticketmaster. Te recomendamos crear una cuenta y tener tu sesión abierta, con tus datos bancarios ya cargados en el sistema, antes de ingresar al lobby para la fila virtual. De lo contrario, perderás tiempo cuando llegue tu turno. Recuerda que el lobby para la fila virtual abre 30 minutos antes del horario establecido.