Cristian Castro le da una sorpresa a sus fans que se quedaron sin boleto para su concierto en el Auditorio Nacional

Cristian Castro regresó como los grandes a México con una gira en la que contempla las principales ciudades del país. La primera parada fue la CDMX, donde abarrotó los boletos en 2 fechas en el Auditorio Nacional. No obstante, el cantautor le dio una sorpresa a todos sus fans que se quedaron sin verlo en uno de los escenarios más icónicos. Estos son todos sus conciertos en suelo azteca.

El intérprete de “Por amarte así” abrió 2 fechas más en el Auditorio Nacional, luego de su gran éxito en sus primeras 2 presentaciones del 10 y 11 de marzo, donde tuvo sold out. Incluso, en la primera noche tuvo como invitados a Matisse, grupo con el que recientemente grabó una balada titulada “Conmigo sin ti”, la cual ha cautivado a todo su público. Este fue su setlist en el Coloso de Reforma.

El cantante de “Por amarte así" suma 2 nuevas fechas en el Auditorio Nacional.|PARS Productions

Castro se presentará en el Auditorio Nacional el 15 y 16 de junio, para así sumar 6 fechas en uno de los escenarios más importantes del país, ya que en su agenda también tiene contemplados el 14 y 15 de agosto, presentaciones que ya están sold out. Los boletos para estos 2 eventos estarán a la venta este lunes 23 de marzo.

La gira de Cristian Castro que cautiva México

Cristian Castro estuvo alejado un tiempo de los grandes escenarios de México, aunque sí hacía conciertos esporádicamente en algunas ferias de la República. Pero este 2026 regresó con una nueva gira en la que recorre toda su trayectoria al cantar los más grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de más de 30 años de trayectoria.

La próxima parada del cantante de “Azul” es Monterrey, Nuevo León, donde se presentó este 20 de marzo y hará lo propio este sábado 21. Cristian no solo dará conciertos en México, pues ya tiene en la agenda varias fechas en diferentes ciudades de Estados Unidos entre septiembre y noviembre de este 2026.