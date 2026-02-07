Todos los conciertos de Cristian Castro en México, por si no alcanzaste boleto en el Auditorio Nacional

Cristian Castro está de regreso y lo hace como los grandes, ya que sus primeros 2 conciertos del año en México serán en el Auditorio Nacional. El cantante de “No podrás” causó gran revuelo, a tal grado de que en unas cuantas horas hizo sold out en las primeras 2 fechas , las cuales serán el 10 y 11 de marzo. No obstante, se presentará en diferentes ciudades del país a lo largo de este 2026, por si no alcanzaste boleto para el concierto de la CDMX.

Hasta el momento, el “Gallito Feliz” tiene 10 fechas confirmadas en el país para llevar a sus fans su Tour Nada, Solo Éxitos 2026 entre los meses de marzo, abril, mayo y agosto, para finalmente cerrar con 2 conciertos en el Auditorio Nacional. Conoce el día en que ponen al 2x1 grandes conciertos .

El cantante tendrá 10 fechas en México, de las cuales 5 ya son sold out.|PARS Production e IA

Auditorio Nacional (CDMX) – 10 de marzo Auditorio Nacional (CDMX) – 11 de marzo Monterrey – 20 de marzo Monterrey – 21 de marzo Mérida – 17 de abril Querétaro -18 de abril Guadalajara – 29 de mayo León – 30 de mayo Auditorio Nacional (CDMX) – 14 de agosto Auditorio Nacional (CDMX) – 15 de agosto

Cabe mencionar que los boletos ya están a la venta desde el 3 de febrero para todas las ciudades, aunque las fechas del Auditorio Nacional y están sold out, al igual que la de Guadalajara.

El regreso triunfal de Cristian Castro al Auditorio Nacional

Cristian Castro se presentará no solo una, sino 4 veces en el Auditorio Nacional tras una larga espera de sus fans por verlo una vez más en el Coloso de Reforma.

El cantante no solo regresa a la CDMX, sino a varias ciudades de la República tras una gira por Sudamérica, que contempló Argentina, Ecuador y Chile. Cabe destacar que recientemente lanzó un sencillo nuevo a dueto con Matisse, que generó revuelo entre sus fans por volverle a escuchar una balada, como aquellas que lo llevaron al estrellato.