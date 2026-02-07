inklusion logo Sitio accesible
Todos los conciertos de Cristian Castro en México, por si no alcanzaste boleto en el Auditorio Nacional

El “Gallito Feliz” regresa a México para presentar su Tour 2026 en diferentes ciudades del país, no solo en la CDMX

Todos los conciertos de Cristian Castro en México, por si no alcanzaste boleto en el Auditorio Nacional
Escrito por:  José Alejandro

Cristian Castro está de regreso y lo hace como los grandes, ya que sus primeros 2 conciertos del año en México serán en el Auditorio Nacional. El cantante de “No podrás” causó gran revuelo, a tal grado de que en unas cuantas horas hizo sold out en las primeras 2 fechas , las cuales serán el 10 y 11 de marzo. No obstante, se presentará en diferentes ciudades del país a lo largo de este 2026, por si no alcanzaste boleto para el concierto de la CDMX.

Hasta el momento, el “Gallito Feliz” tiene 10 fechas confirmadas en el país para llevar a sus fans su Tour Nada, Solo Éxitos 2026 entre los meses de marzo, abril, mayo y agosto, para finalmente cerrar con 2 conciertos en el Auditorio Nacional. Conoce el día en que ponen al 2x1 grandes conciertos .

Cristian Castro
El cantante tendrá 10 fechas en México, de las cuales 5 ya son sold out.|PARS Production e IA

  1. Auditorio Nacional (CDMX) – 10 de marzo
  2. Auditorio Nacional (CDMX) – 11 de marzo
  3. Monterrey – 20 de marzo
  4. Monterrey – 21 de marzo
  5. Mérida – 17 de abril
  6. Querétaro -18 de abril
  7. Guadalajara – 29 de mayo
  8. León – 30 de mayo
  9. Auditorio Nacional (CDMX) – 14 de agosto
  10. Auditorio Nacional (CDMX) – 15 de agosto

Cabe mencionar que los boletos ya están a la venta desde el 3 de febrero para todas las ciudades, aunque las fechas del Auditorio Nacional y están sold out, al igual que la de Guadalajara.

El regreso triunfal de Cristian Castro al Auditorio Nacional

Cristian Castro se presentará no solo una, sino 4 veces en el Auditorio Nacional tras una larga espera de sus fans por verlo una vez más en el Coloso de Reforma.

El cantante no solo regresa a la CDMX, sino a varias ciudades de la República tras una gira por Sudamérica, que contempló Argentina, Ecuador y Chile. Cabe destacar que recientemente lanzó un sencillo nuevo a dueto con Matisse, que generó revuelo entre sus fans por volverle a escuchar una balada, como aquellas que lo llevaron al estrellato.

