¿Drama en el pop? Bruno Mars deja de seguir a ROSÉ y desata teorías tras los Grammys

¿Sí viste que Bruno Mars dejó de seguir a ROSÉ en Instagram? Nosotros también nos sorprendimos. Resulta que tras la ceremonia de los Grammys 2026, usuarios detectaron que el cantante ya no sigue a la integrante de BLACKPINK en redes sociales, lo que obviamente detonó una serie de especulaciones, especialmente porque esa noche también terminó su racha ganadora de premios. Hasta ahora, todo es mera especulación tras el fuerte descubrimiento de los usuarios, pues ninguno de los artistas ha hecho declaraciones al respecto.

La colaboración de ROSÉ y Bruno Mars que encendió los Grammys

La controversia llega justo después de una presentación que fue celebrada por fans y críticos por su impecable calidad. ROSÉ y Bruno Mars compartieron escenario de los Grammys para interpretar “APT”, logrando que su interpretación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la gala.

La actuación hizo sentir a todo el mundo que su química artística era algo fuera de este mundo y que, a pesar de la brecha cultural, la mezcla entre el pop occidental y la influencia global del K-pop lograron crear un lenguaje único que conquistó al mundo entero durante su show. Las redes se llenaron de elogios y muchos consideraron que fue uno de los momentos más memorables de la noche.

Uno pensaría que, al tener una conexión musical tan única, su relación también tendría algo que ver. Pero cuál fue la sorpresa cuando los fans notaron que Bruno Mars habría dejado de seguir a ROSÉ en Instagram. De inmediato, una de las teorías que saltó a la mente de los usuarios es que podría tener algo que ver con el fin de su racha de premios tras seis años consecutivos ganando en distintas categorías.

¿Cuál es la “maldición de ROSÉ”?

En redes fue inevitable que comenzara a circular la llamada “maldición de ROSÉ”, una teoría creada por fans que asegura que artistas que colaboran con ella atraviesan cambios inesperados en sus carreras o premios. La verdad es que no existe evidencia real que respalde esto; se trata más bien de un meme que mezcla coincidencias y humor de fandom. Sin embargo, muchos creen que Bruno Mars lo podría creer, aunque, repetimos, los artistas no han hecho ninguna declaración al respecto.