¿Cuánto cuesta el estacionamiento en el Estadio GNP y alternativas para llegar?

Faltan solo 3 horas para que comience una de las series de conciertos más importantes de la primera mitad del año y con ellos llega una de las dudas más comunes en este tipo de eventos: ¿Cómo llegar y dónde me estaciono? Si tienes planeado asistir en automóvil particular, el costo oficial dentro del recinto para este magnoevento ronda los 550 pesos mexicanos por unidad.

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¿Cuánto cuesta el estacionamiento dentro del Estadio GNP?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el costo oficial del estacionamiento dentro del Estadio GNP, para los conciertos de BTS el 7, 9 y 10 de mayo, ronda los 550 pesos mexicanos por vehículo. Es recomendable contratar previamente por Ticketmaster, aunque debes tomar en cuenta cargos extra.

Además, es posible acudir al recinto de manera directa para buscar un lugar de estacionamiento, el cual, de acuerdo con ediciones anteriores, suele rondar los 500 pesos. Toma en cuenta que se espera una afluencia de gente superior a las 135 mil personas, por lo que debes anticipar tu llegada.

Alternativas para llegar al Estadio GNP previo a la gira de conciertos de BTS

Metro

Una de las opciones más populares es vía Metro por medio de la línea 9 identificada con el color café, siendo la estación más cercana Ciudad Deportiva.

Metrobus

Si prefieres el Metrobús, la línea 2 de color morado es tu mejor opción, siendo la estación UPIICSA, la que se encuentra más cercana.

Ticket2Ride

Este es un servicio de transporte oficial que puedes adquirir mediante Ticketmaster, el cual está pensado para eventos específicos, por lo que debes verificar la disponibilidad previamente, para conocer rutas y accesos.

Recomendaciones

Además de las opciones de estacionamiento oficiales del Estadio GNP, existen alternativas de pago en plazas y recintos aledaños. No obstante, asistentes han mencionado que la mejor opción es acudir mediante transportes alternativos.