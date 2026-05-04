¿Cuánto cuesta el lightstick oficial de BTS en México y dónde comprarlo para su concierto 2026?

Si ya tienes tus boletos, es momento de dar el paso siguiente: conseguir tu lightstick oficial de BTS (Army Bomb Ver. 4). Si ya lo tenías en mente, debes tomar en cuenta que su precio ronda entre $730 y $1,750 pesos mexicanos en tiendas oficiales, aunque puede superar los $3,000 MXN en reventa, por lo que hay que tener mucho cuidado. Este accesorio tiene una bonita función esencial para cualquier fan, ya que se sincroniza con el show en vivo para que en conjunto se viva la experiencia de manera muy especial. Este artículo especial podrás conseguirlo principalmente en tiendas como Weverse Shop y plataformas de venta.

También te puede interesar: Kim Namjoon, de BTS, en POLÉMICA: lo acusan de haber ignorado esta importante ley en Tokio

¿Cuánto cuesta el Army Bomb oficial de BTS?

Toma mucho en cuenta que el precio puede variar bastante dependiendo de dónde compres el lightstick:



Si lo compras en un sitio oficial , el precio ronda los $730 a $1,750 MXN (con el precio por importación puede subir hasta $2,500 MXN)

, el precio ronda los $730 a $1,750 MXN (con el precio por importación puede subir hasta $2,500 MXN) Si decides comprarlo en reventa, fácilmente el precio puede superar los $3,000 MXN

En resumen, el costo dependerá mucho de en qué lugar lo compres y la disponibilidad que haya en el momento.

💜 BTS LIGHT STICK PH GO 🇵🇭



[ 7 MONTHS TO PAY/ INSTALLMENT NOV ETA ]

patient buyers only ~



💜BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER 4

ARMY BOMB V4 FROM SUPPLIER



✅ V4 LS ONLY — 2850 php



📋 DM / COMMENT TO ORDER 🤍



ETA: NOVEMBER



💸 DP for Suki/nonsuki: 850 php to Secure

Nov: Balance pic.twitter.com/2wXRW5XfVc — MAGICAL_SEOUL (@magical_seoul) April 28, 2026

¿Dónde comprar el lightstick oficial de BTS en México?

La opción más segura de todas es sin duda el sitio de Weverse Shop, pues podrás estar segura de que compras el lightstick 100 % original. Tu compra también puede ser más segura si compras en alguna de las dos plataformas de venta más grandes del mundo, pero debes tomar en cuenta que te puede salir más caro. Evita por completo comprarles a revendedores que se encuentran ofreciendo el producto en redes sociales, ya que corres el riesgo de perder el dinero y quedarte sin el producto.

¿Cómo saber si el Army Bomb es original?

La mejor forma de asegurarlo es comprando en sitios oficiales; puede que requieras estar revisando disponibilidades, pero al menos tendrás la seguridad de que lo que estás adquiriendo servirá a la perfección el día del concierto de BTS en México.