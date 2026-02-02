Grammys 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los ganadores HOY domingo 1 de febrero; resultados online y por internet de la lista de nominados, rumbo a los Oscar
Una de las noches más importantes para la industria musical son los premios Grammy, y en la edición 2026 tenemos a nominados que van desde Bad Bunny hasta Kendrick Lamar, ¿quién será el mayor ganador de la noche? Descúbrelo EN VIVO con todo lo que pasa actualizado al momento.
Los Grammy 2026 se posicionan ya como una de las premiaciones a la música más reñidas de los últimos años, teniendo a artistas de renombre nominados en mismas categorías, tal es el caso de Bad Bunny y Kendrick Lamar, o Katseye y Olivia Dean, además la expectativa está más alta que nunca al tener a KPop Demon Hunters nominada también. También se espera que los números musicales cautiven al público que se encuentra en la Crypto Arena y a quienes seguirán el streaming por HBO Max. Aquí en podrás seguir todo lo que pasa minuto a minuto.
¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2026?
Los Grammy 2026 darán inicio oficialmente a las 6:30 p.m., hora del centro de México, sin embargo si quieres ver un cachito de la alfombra roja puedes sintonizar el streaming a las 6:00 p.m., a través de HBO Max.