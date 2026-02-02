inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Grammys 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los ganadores HOY domingo 1 de febrero; resultados online y por internet de la lista de nominados, rumbo a los Oscar

Una de las noches más importantes para la industria musical son los premios Grammy, y en la edición 2026 tenemos a nominados que van desde Bad Bunny hasta Kendrick Lamar, ¿quién será el mayor ganador de la noche? Descúbrelo EN VIVO con todo lo que pasa actualizado al momento.

68th GRAMMY Awards - Show
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Rosé and Bruno Mars perform onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)|Frazer Harrison/Getty Images
Notas,
Música

Escrito por:  Gabriela Reyes

Los Grammy 2026 se posicionan ya como una de las premiaciones a la música más reñidas de los últimos años, teniendo a artistas de renombre nominados en mismas categorías, tal es el caso de Bad Bunny y Kendrick Lamar, o Katseye y Olivia Dean, además la expectativa está más alta que nunca al tener a KPop Demon Hunters nominada también. También se espera que los números musicales cautiven al público que se encuentra en la Crypto Arena y a quienes seguirán el streaming por HBO Max. Aquí en podrás seguir todo lo que pasa minuto a minuto.

¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2026?

Los Grammy 2026 darán inicio oficialmente a las 6:30 p.m., hora del centro de México, sin embargo si quieres ver un cachito de la alfombra roja puedes sintonizar el streaming a las 6:00 p.m., a través de HBO Max.

Tags relacionados
Temporada de Premios 2026 Música

Galerías y Notas Azteca 7