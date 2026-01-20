Lost media encontrado: Aparece video de Humberto Vélez cantando con El Tri de México con la voz de Homero

Dentro del universo del entretenimiento, pocos son los hallazgos que generan tanta emoción como el descubrimiento de un lost media, y esta vez el protagonista es el inigualable Humberto Vélez, actor de doblaje y voz original de Homero Simpson para Latinoamérica. Por lo que se sabe, pasaron alrededor de 25 años para que apareciera un video en el que se puede observar a Vélez cantando en vivo junto a Alex Lora y el Tri de México, utilizando la icónica voz del personaje de Los Simpson.

Humberto Vélez cantando como Homero Simpson: Un momento único

A pesar de que no se sabe mucho del material, se observa que corresponde a un programa de música grabado a finales de los años 90, época marcada por la televisión y la música urbana. Dentro del video se puede observar a Vélez compartiendo escenario con Alex Lora, interpretando “Oye cantinero”, uno de los iconos de la banda. Para los fans, lo que hace único este momento es que Vélez decide utilizar la voz de Homero Simpson, mientras una botarga del personaje se pasea por el escenario.

Este detalle convirtió el momento en algo aún más surrealista y memorable, reforzando el valor histórico del clip, tanto para los fans del doblaje como para los seguidores de El Tri.

¿Por qué este video es tan importante para la cultura pop?

Este supuesto hallazgo no solo revive la nostalgia de toda una generación marcada por las caricaturas y el rock urbano, sino que también confirma la influencia que Humberto Vélez tuvo y sigue teniendo en la cultura pop. Sin duda, la combinación de rock urbano, televisión y doblaje con humor demuestra cómo aquella época fue especial y única.

Aunque no se sabe cómo fue que el video volvió a salir a la luz, para los fans e internautas este clip va más allá de un momento de la televisión, sino que es un clip que se conservará como una joya audiovisual que conecta música, televisión y memoria colectiva.