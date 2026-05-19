Disney en Concierto llega a la Ciudad de México: fechas, costos y TODO lo que debes saber sobre el evento de Anime Music Lab

Este martes 19 de mayo nos dimos cita con nuestros amigos de Disney en una conferencia especial pues fue la presentación de ‘Disney En Concierto: Un Recorrido Musical’, donde como bien lo dice el nombre, viviremos las canciones que nos hicieron soñar desde chicos.

Este concierto en seguida se ha posicionado como una propuesta única, pues por primera vez en México estaremos viviendo un concierto de este tipo donde escucharemos canciones de las películas de Disney que nos han acompañado durante muchos años, en un sinfónico que promete ser inolvidable.

¿Por qué ir al concierto de ‘Disney En Concierto: Un Recorrido Musical’?

Nuestros amigos de Anime Music Lab en colaboración con Disney han reunido talentos originales de tan entrañable marca, los cuales han marcado nuestras vidas.

Además, Music Lab trabajará nuevamente con Rodrigo Cadet, el director de orquesta Sincrofonía y contará con talentos ya conocidos de nuestra películas favoritas de Disney como Irma Flores y Jair Campos de La Bella y La Bestia / Aladdín, Carmen Sarahí y Romina Marroquín de Frozen y ¡más sorpresas que podremos disfrutar el día del concierto!

Aunque el setlist se mantendrá en secreto hasta el día del concierto, hemos tenido una pequeña probadita de qué películas figuran en esta presentación como lo es:



La Sirenita

Hércules

Frozen

El Rey León

Aladdín

Enredados

Alicia en el País de Las Maravillas

Bambi



¿Cuándo es ‘Disney En Concierto: Un Recorrido Musical’?

Este imperdible concierto será el próximo 27 de septiembre en el Auditorio Nacional, y aunque de momento se tiene previsto para ser una fecha única, todo podría pasar…

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Disney y cuál es su precio?

Las entradas para este imperdible concierto saldrán a la venta el próximo 01 de junio a través de la plataforma de TicketMaster y tienen los siguientes precios:

