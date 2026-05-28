Monterrey revela al artista sorpresa de K-pop que encenderá el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA

Tras varios días de especulación, la sorpresa al fin ha sido revelada y emocionó de inmediato a miles de fans mexicanos, pues este jueves 28 de mayo 2026 se reveló que la estrella de K-pop DPR IAN se sumaría al FIFA Fan Fest de Monterrey rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de plataformas y conferencia de las autoridades del estado se reveló que el idol quien es reconocido como cantante y productor surcoreano-australiano será el encargado de ambientar una de las noches más esperadas de esta gran fiesta.

¿Cuándo estará DPR IAN en Monterrey?

De acuerdo con lo informado el intérprete de “Dont’t Go Insade” se presentará en Monterrey el próximo 23 de junio en el escenario LIVE del Parque Fundidora, este evento será totalmente gratuito.

La noticia ha provocado provocó euforia inmediata en redes sociales, especialmente entre la comunidad amante del K-pop y el pop alternativo, ya que desde hace meses se esperaba conocer el nombre del artista sorpresa, desde ese momento se especulaba que podría tratarse del propio grupo BTS o BLACKPINIK, sin embargo, hoy fue desmentida esas teorías.

¿Quién es DPR Ian?

DPR Ian, cuyo nombre real es Christian Yu, es un cantante, director creativo y productor nacido en Australia y reconocido internacionalmente por su propuesta artística cinematográfica, oscura y emocional. Previo a consolidarse como solista formó parte de la agrupación de K-Pop “Clown” al ser parte de este proyecto encontró su identidad artistica donde logró construir una base solida de fans a nivel global.

El artista que llegará a tierras regias en los próximos días, ha destacado por crear música que mezcla R&B, rock alternativo, electrónica y pop experimental, lo que lo ha convertido en una de las figuras más distintas dentro de la ola coreana actual. Temas como “Don’t Go Insane”, “So Beautiful” y “Mood” han sido aceptados por su estilo visual, letras introspectivas y espectáculos llenos de energía.

Además, DPR Ian ya cuenta con una importante conexión con México gracias al éxito de sus giras anteriores, por lo que su regreso a tierras regias era una de las peticiones más constantes entre los fans del género. Ahora, su presentación promete convertirse en uno de los momentos más comentados del Fan Fest en Monterrey.