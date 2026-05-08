En plena euforia por BTS, CANCELAN esperado concierto en México de ÚLTIMO MOMENTO

¡Malas noticias para los amantes de los conciertos! Mientras los fans de BTS disfrutan del regreso de la agrupación de pop surcoreana a México, el fandom de uno de los artistas urbanos más importantes del momento se enfrenta a una terrible decepción. OCESA anuncia la cancelación de último momento del tan esperado show de Myke Towers en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco. Su presentación estaba programada para el próximo 27 de mayo.

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¿Por qué cancelaron el concierto de Myke Towers?

Según se informó a través de un comunicado vía redes sociales, el artista decidió posponer su show para preparar “una experiencia más grande, con nueva música”, además de una “propuesta visual evolucionada y un espectáculo a la altura del momento”. El comunicado también estuvo acompañado con una cita directa de Towers:

“México siempre ha sido clave en mi carrera. Quiero que esta gira sea algo especial, con música nueva y un show que realmente marque esta etapa”, aseguró el intérprete de “Dembow & reggaeton".

Myke Towers en México: Esta es la NUEVA fecha para su concierto

El concierto de Myke Towers en Guadalajara ha sido oficialmente reprogramado para el próximo 18 de septiembre. El recinto será el mismo y contará con un concepto totalmente renovado. Cabe mencionar que los tickets adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para la reprogramación del show. No obstante, todo aquel que desee solicitar un reembolso podrá hacerlo a partir del próximo viernes, 15 de mayo, a través de la boletera del evento.

BTS, Myke Towers y más: estos son los conciertos MÁS esperados de mayo en México

Además de los tres shows de BTS en el Estadio GNP Seguros y el ahora cancelado concierto de Myke Towers en Guadalajara, los conciertos más esperados en México para el presente mes de mayo incluyen artistas como Megadeth (10 y 11 de mayo), J Balvin (14 y 15 de mayo), Caifanes (15 y 30 de mayo), Korn (19 de mayo), Sebastián Yatra (23 de mayo), Marco Antonio Solís (23 de mayo) y System of a Down (27 y 28 de mayo); así como el festival Tecate Emblema, que se llevará a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 y 17 de mayo.