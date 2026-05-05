Compra estampas piratas del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y le sale Chabelo

A poco menos de un mes de que comience la fiebre mundialista, está ya está dando de que hablar, pues tras salir a la venta en México el álbum oficial de estampas coleccionables de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un joven decidió comprar la versión no oficial en el conocido tiangues de Tepito, CMDX. No obstante, lejos de lo que se podría imaginar, las estampas no venían de los jugadores profesionales que compiten, sino con personajes de ficción, y hasta comediantes como Chabelo.

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¿Qué paso con el álbum de estampas coleccionables de la Copa Mundial de la FIFA 2026 facke?

Recientemente en internet comenzó a ser virtual un corto video en que se puede ver a un joven supuestamente abriendo sobres de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. la Copa Mundial de la FIFA 2026. El joven comenta que el costo del álbum fue de 25 pesos, mientras que los sobres del mundial, le costaron 5 pesos.

No obstante lo que encendió las risas, fue la reacción de joven al abrir el primer sobre y darse cuenta de que en lugar de tener a los jugadores que compiten y representan a su selección, le salieron “parodias” y hasta personajes ficticios, como “Leondrel Pepsi” o Chabelo.

Ante lo sucedido el joven, no tuvo más opción que reírse de u ocurrido y celebra las “nuevas ediciones” de jugadores que le han tocado para rellenar su álbum de estampas. álbum de estampas.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, completar el álbum de estampas Panini, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene un costo superior a los $6,000 pesos mexicanos.

Es importante recordad que esta edición del álbum, es la más grande de todos los tiempos al contar con un total de 48 equipos, gran diferencia si se toma en cuenta que en la edición pasada, fueron solo 32 selecciones dentro de la competencia.