Piden matrimonio en concierto de Bad Bunny: ¿Le dieron el SÍ?

La euforia de Debí Tirar Más Fotos en México está siendo una de las más grandes en la historia de la música, con miles de fans asistiendo cada noche, canciones e invitados sorpresa, este no solo es un fenómeno musical, sino cultural que conecta a muchas personas. Durante el concierto más reciente de Benito en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, se viralizó un momento donde un fan le pide matrimonio a su novia. Aquí te contamos cómo fue el momento.

Fan pidió matrimonio en el concierto de Bad Bunny: ¿Qué le respondieron?

El usuario @allan_enamorado, quien es fotógrafo, originario de Honduras, se viralizó en redes sociales al compartir un video en dónde le pide matrimonio a su novio en la canción “Ojitos lindos” tema que canta Benito junto a la artista mexicana Julieta Venegas.

Ambos se veían muy contentos y enamorados, y fue hasta cuando el hombre se arrodilló y sacó el anillo que realizó la tan esperada pregunta. En medio de gritos, celulares grabando la novia dijó: Sí. Ambos se besaron y se abrazaron mientras que el estadio seguía eufórico por la presencia de Julieta y Benito en el escenario.

Los usuarios reaccionaron diciendo que Bad Bunny debía apadrinar la boda, con miles de felicitaciones y expresando que el joven eligió el mejor momento y canción para hacer la propuesta. Sin duda, fue un momento inolvidable para ambos, y para quienes presenciaron el hecho. Esto es un acto común en muchos conciertos ya que algunas personas utilizan una noche mágica donde se presenta su artista favorito para pedir matrimonio.

¿Qué artistas se han presentado en el concierto de Bad Bunny?

Hasta el momento los únicos artistas que se han presentado junto al cantante han sido Julieta Venegas y Grupo Frontera. Con este último interpretó el tema x100to, canción que tienen en colaboración. Sin embargo, Natanael Cano es uno de los artistas que se estima que se presente en alguna noche antes de que la gira llegue a su fin en nuestro país ya que comparten el tema en común Soy el diablo.

A pesar de rumores sobre otros artistas que igual se encuentran en las mismas fechas en el país para subirse al escenario con Benito, nadie ha sido confirmado y el conejo malo continúa dando grandes espectáculos noche tras noche.