Músico fundador de Molotov anuncia su salida de la banda tras tocar en Tecate Pal’ Norte

En las últimas horas ha comenzado a circular la información de que el mítico músico Jay de la Cueva estaría terminando su ciclo con Molotov, banda que co-fundó en el ya lejano 1995 junto con Micky Huidobro y Tito Fuentes, siendo todo un boom para aquella épica del rock mexicano.

Hablar de Jay de la Cueva es hacer un repaso por un puñado de los proyectos musicales más interesantes de México, pues el músico de 48 años comenzó su estrellato desde Microchips y posteriormente formó parte de Molotov, Fobia, Titán, Moderatto e incluso sus proyectos como solista.

¿Cuál será el último concierto de Jay de la Cueva con Molotov?

De acuerdo con la información difundida, Jay de la Cueva estaría poniendo fin a su ciclo con Molotov este 27 y 29 de marzo cuando la polémica banda realice su presentación doble en el festival Tecate Pal’ Norte 2026 en Monterrey.

Jay habría regresado a la banda luego de que el guitarrista y vocalista Tito Fuentes debido a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años, por lo que esta sustitución fue “natural”, aunque no se sabe si Tito volverá de lleno con la banda o cuál será su futuro.

¿Por qué Jay de la Cueva se fue de Molotov?

Si bien no hay información sólida sobre este fin de ciclo, de momento, se ha especulado que el músico estaría enfocado en sus demás proyectos, como lo es la banda The Guapos, la cuál formó con Adán Jodorowsky, El David Aguilar y Leiva.

También se ha especulado sobre el desarrollo de su segundo disco como solista, pues han sido ya casi dos años del lanzamiento de este y de hecho hace un par de meses estrenó una canción que podría ser el anuncio de más material.

En los últimos años, Jay de la Cueva se ha consolidado como uno de los músicos más versátiles y multifacéticos de todo México, por lo que cualquier proyecto que decida retomar será una bomba.