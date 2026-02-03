¿Se acabó Paramore? Esta es la nueva banda de Hayley Williams, Power Snatch

Hayley Williams no para de hacer música. Tras el lanzamiento de su más reciente y exitoso álbum de estudio, Ego Death at a Bachelorette Party , la vocalista de Paramore une fuerzas con su colega, Daniel James, para lanzar su nuevo proyecto musical, Power Snatch. Pero, ¿qué significa esto para los fans de la banda también conformada por Taylor York y Zac Farro? ¿Se acabó Paramore? Esto se sabe…

Así es el nuevo proyecto musical de Hayley Williams, Power Snatch

Hayley Williams y Daniel James lanzaron su primer EP juntos, como Power Snatch. Este nuevo lanzamiento - conformado por un total de tres canciones - corre bajo el nombre de EP1 y le es bastante fiel al sonido que Hayley ha tenido en su carrera en solitario. Las canciones se titulan DMs, Duh y Hole in the Ceiling. Todas están disponibles de manera exclusiva en Bandcamp. No obstante, se espera que pronto sean lanzadas en plataformas de streaming convencionales, como sucedió con su primer sencillo, Assignment.

El primer teaser de este nuevo proyecto fue publicado a mediados de julio, a través de la cuenta de Instagram de la agrupación. Sin embargo, en aquel momento, se desconocía de qué iba este nuevo proyecto y quiénes estaban involucrados.

¿Se acabó Paramore?

Tal como lo ha mencionado la misma Hayley Williams, Paramore suele tomarse descansos largos entre un álbum y otro, pero esto no significa que la banda llegó a su fin… Ni que la oriunda de Mississippi deba permanecer alejada de la música. En este sentido, la cantautora ha optado por mantenerse musicalmente activa y experimentar nuevos sonidos a través de otros proyectos. De hecho, este año emprenderá su primera gira como solista.

En cuanto a Paramore, actualmente, la banda se encuentra en una transición importante. Con el lanzamiento de su último álbum de estudio, This Is Why, la agrupación puso fin a un contrato que inició hace más de 20 años, por lo que no es sorpresa que quieran tomarse algún tiempo antes de volver al estudio. Aunado a ello, es probable que los miembros también necesiten algo de espacio personal, pues Hayley Williams y Taylor York pusieron fin a un romance que inició desde la era del After Laughter (2017).

“Para que podamos metabolizar todo lo que hemos pasado como personas, se necesita el tiempo que nos tomamos entre álbumes”, explicó Hayley en una reciente entrevista, negando una separación de la banda. Así que no hay nada qué temer, Paramore sigue unido y sólo es cuestión de tiempo para volver a escuchar de ellos como banda.