J Balvin en la Feria de San Marcos 2026: ¿Qué se sabe del concierto GRATIS en México: fecha, horario y lugar donde se presentará

La Feria Nacional de San Marcos 2026 sigue sumando momentos memorable s y uno de los más comentados es la confirmación de J Balvin en el Foro de las Estrellas, de quien se espera ofrezca un show lleno de ritmo, luces y una producción de alto nivel.

El artista colombiano, considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial, se presentará el próximo 22 de abril a las 21:00 hrs ante miles de asistentes en el escenario más emblemático del festejo hidrocálido en su edición 198.

¿Qué día y a qué hora se presentará J Balvin en la Feria Nacional de San Marcos 2026?

Con una carrera marcada por éxitos globales como "I Like It" y "La Canción", José Álvaro Osorio Balvín ha logrado cruzar fronteras y convertirse en un referente del reguetón y el pop latino. Su presencia en la Feria de San Marcos 2026 no solo refuerza el carácter internacional del evento, sino que también consolida al Foro de las Estrellas como uno de los recintos gratuitos más importantes del país.

Para esta presentación se espera un recorrido por sus mayores hits, así como temas más recientes que mantienen su vigencia en las listas de popularidad. Fans de distintas generaciones ya anticipan una noche de fiesta que pondrá a bailar a Aguascalientes.

“Vive la energía del ícono global del reggaetón, el creador de himnos como “Mi Gente” y su estilo vibrante que conquista al mundo”, así fue presentado el colombiano para confirmar su participación en la feria más grande e importante de México.

¿Qué necesito para poder ir al concierto de J Balvin en el Foro de las Estrellas en la Feria Nacional de San Marcos?

El concierto del colombiano en tierra azteca llama mucho la atención, por lo que fans han comenzado a cuestionarse ¿Qué se necesita para ir a ver a J Balvín en el Foro de las Estrellas? y como respuesta te mencionamos que el acceso al Foro suele ser gratuito, pero con cupo limitado por lo que se recomienda llegar temprano el día del evento para poder ingresar sin complicaciones.