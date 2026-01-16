Por primera vez idols de K-pop se presentarán GRATIS en la Feria Nacional de San Marcos ¿Cómo asegurar tu lugar?, fecha y horario

Esta edición 189 de La Feria Nacional de San Marcos 2026 sorprendió al público al revelar que este año se dará un paso sin precedentes al abrir su escenario más emblemático al K-pop. El Foro de las Estrellas será testigo del debut de este género musical dentro de la feria, con la presentación de idols que han logrado conquistar al público internacional: Audrey Nuna, Eric Nam y Malli.

Este acontecimiento no solo amplía la diversidad musical del evento, sino que también responde al creciente interés del público mexicano por la ola coreana.

¿Quiénes son los idols que se presentarán en la Feria de San Marcos 2026?

Audrey Nuna es una cantante, rapera surcoreana- estadounidense que destaca como una idol versátil que combina canto y baile con una estética fresca y moderna. Su presencia en el escenario se caracteriza por coreografías dinámicas y una conexión cercana con los fans, lo que la ha convertido en una de las figuras emergentes más llamativas del K-pop global.

Sin embargo, la rapera ha destacado en los últimos meses por su participación en K-pop Demon Hunters y su interpretacion de Golden en los Golden Globes 2026.

Eric Nam, uno de los nombres más conocidos de la alineación, es cantante, compositor y presentador. Con una carrera consolidada, ha ganado popularidad por su estilo pop accesible, su participación en la Feria de San Marcos representa un puente cultural entre el K-pop y la audiencia latina.

Malli es una reconocida rapera tailandesa, aporta una propuesta juvenil y experimental. Además de cantar, destaca por su presencia escénica y su capacidad para fusionar sonidos del pop contemporáneo con elementos propios del K-pop, convirtiéndose en una artista que conecta con las nuevas generaciones.

La participación de estos idols marca un antes y un después en la historia de la Feria de San Marcos, al integrar por primera vez un espectáculo de K-pop en el Foro de las Estrellas, uno de los escenarios gratuitos más importantes del país.

¿Cómo conseguir tu acceso al Foro de las Estrellas?

El acceso al Foro de las Estrellas suele ser gratuito, pero con aforo limitado por lo que se recomienda llegar con anticipación el día del evento que será el próximo 2 de mayo, es indispensable asegurar tu lugar si no te quieres perder este momento histórico para la industria del K-pop.