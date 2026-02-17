J-Hope cumple años: 7 veces que el ‘Sol de BTS’ rompió las reglas de la moda masculina e impuso tendencia

No se nos ocurre mejor forma de celebrar el cumpleaños de J-Hope que hablando de la forma en la que su estilo cambió por completo la forma en la que se define la moda masculina. Sí, su cumpleaños es el 18 de febrero, pero hay que tomar en cuenta que en Corea del Sur tienen un horario diferente y allá el artista está a unas horas de despertar para celebrar su cumpleaños 32. Es por eso que decidimos adelantarnos un poco y recordar junto a ARMY la forma en la que ha redefinido cómo se entiende la moda masculina en el pop actual.

¿Quién es J-Hope, integrante de BTS?

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope o el “Sol de BTS”, es un bailarín y rapero que ha logrado conquistar a las fans gracias a su energía y carisma. El artista no solo ha logrado posicionarse como una de las estrellas del K-pop más influyentes a nivel mundial, sino que además, su estética ha influido tanto en fans como en diseñadores y marcas internacionales.

|Crédito: Pedro Becerra/Redferns

El estilo de J-Hope siempre apuesta por siluetas, colores y combinaciones poco convencionales. Esto lo ha llevado a formar parte de desfiles de moda y a obtener importantes colaboraciones con firmas internacionales que lo han consolidado como referente fashion. J-Hope destaca por la forma en la que combina el streetwear, alta costura y elementos vintage, creando looks arriesgados pero accesibles para nuevas generaciones.

7 veces que J-Hope rompió la moda masculina

A lo largo de su carrera, hay varios elementos clave en su estilo que lo llevaron a marcar tendencia y crear un nuevo concepto de moda para personas de todo el mundo:



Trajes oversize con colores vibrantes. Las alfombras rojas son el momento perfecto para hacer tendencia. Faldas. J-Hope no le teme a los clichés y no duda en expresar su estilo sin dejar de ser masculino.} Ropa deportiva con piezas de lujo. Solo él sabe mezclar lo formal con lo deportivo, creando algo increíble. Looks monocromáticos en tonos pastel. Genderless. El rapero se atreve a acudir a eventos de moda con ropa “sin género”. Capas y accesorios llamativos en presentaciones en vivo. Estampados. El cantante no le teme a los estampados arriesgados, lo que lo ha llevado a marcar tendencia.

Hoy en día, si J-Hope usa una prenda, en cuestión de horas se agota. Su influencia demuestra que el K-pop ya no solo es música local, sino todo un fenómeno mundial y cultural. ¡Feliz cumpleaños, J-Hope!