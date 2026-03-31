¿De qué murió Jesús Sanz, ‘El Chepas’? Fundador y guitarrista de Lujuria

El pasado jueves 30 de marzo se dió a conocer la noticia de que Jesús Sanz, mejor conocido como ‘El Chepas’, guitarrista del grupo nacido en Segovia llamado "Lujuria" había fallecido, esto debido a que padecía cáncer. El músico falleció a los 61 años de edad teniedo más de tres décadas de trayectoría musical, específicamente 36 años. Sanz se consolidó como uno de los artistas más reconocidos en la industria, pues fue uno de los mayores referentes del heavy nacional. La noticia de su muerte ha conmovido a todo su público así como a cada uno de los colegas con los que compartió su talento.

Jesús Sanz, ‘El Chepas’: ¿Cómo se compartió la muerte del guitarrista de "Lujuria"?

La noticia fue dada a conocer por Óscar Sancho, vocalista de la banda "Lujuria" a través de un emotivo mensaje en redes sociales. "Jesús. Tu madre y tu padre te pusieron Jesús porque naciste en Navidad, tus amigos te pusieron Chepas porque son unos vagos, pero te adoran", fueron las palabras con las que el vocalista comenzó para posteriormente hablar sobre diversas experiencias que ambos tuvieron cuando trabajaban juntos. Óscar expresó cómo fue su relación ya que ambos eran demasiado cercanos. "Nos convertimos en hermanos, nos quisimos a muerte, nos odiamos algunos días, vivimos las cosas más surrealistas, más divertidas, más alucinantes que pudimos soñar".

El mensaje en redes sociales del vocalista de la banda revela la gran compañía que ambos se aportaban así como el puculiar humor que tenían al momento de juntarse.

¿Quién fue Jesús Sanz, ‘El Chepas’?

Jesús Sanz, ‘El Chepas’ fue uno de los músicos más reconocidos. Destacó por haber sido el fundador y guitarrista de la banda española "Lujuria", originaria de Segovia. La grupación destacó principalmente por ser quien iniciara el movimiento y estilo musical llamado "heavy erotic metal". A pesar de que la banda se creó en 1990, fue hasta 1993 cuando se consolidó en la industria para posteriormente ir ganando cada vez más reconocimiento con su música y álbumes que estrenaban; como por ejempplo: Cuentos para mayores (1995), Y la yesca arderá (2006). Jesús Sanz se convirtió en un pilar fundamental del grupo pues a través de su guitarra ya que le dió una esencia a la banda con sonidos carcaterísticos e inconfundibles.

