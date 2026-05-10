Jin de BTS sorprende a fans con inesperado homenaje a Místico en su segundo concierto en la CDMX

El grupo musical surcoreano BTS ha causado euforia en la capital del país luego de que confirmara 3 conciertos, de hecho ya van 2, y fue precisamente en el segundo show en donde Jin rindió tributo a uno de los emblemas de la Lucha Libre Mexicana, el Místico. El cantante lució una chamarra edición especial de este mítico gladiador.

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Esto fue lo que dijo Suga sobre su experiencia en la Lucha Libre Mexicana

En su segundo concierto, fue Suga quien habló sobre su experiencia de su primera visita al ver una función de la Lucha Libre. En este sentido, el cantante dijo que cuando era más pequeño estuvo en un café internet con la temática de este deporte, posteriormente también dijo que, luego de ver el espectáculo de los peleadores despertó y vio que eran noticia por haber asistido a dichas contiendas, de igual manera agradeció todo el cariño de la gente y prometió que sí regresarán.

¿En dónde pelea Místico, luchador al que fueron a ver los BTS?

Los integrantes de BTS Suga, Jin y Jimin fueron captados entre el público de La Arena México, recinto que alberga las contiendas de la Lucha Libre. Luego de su primer concierto, los cantantes pudieron asistir a la “Catedral de la Lucha Libre”, donde pudieron disfrutar de una función protagonizada por Místico.

Fue el mismo luchador quien dio pistas sobre la presencia de los BTS cuando apareció con una chamarra del grupo surcoreano cuando caminaba rumbo al ring, que los cantantes estaban presentes en dicho recinto. Sin embargo, algunos internautas pudieron reconocer a estos chicos y a la par su presencia fue confirmada en diversos videos donde se ven disfrutando de las peleas.

Uno de los momentos más emblemáticos se dio cuando Místico bajó del ring y se fue directamente a la zona en donde estaban los BTS, fue aquí donde los saludó para que posteriormente los asistentes pudieron captar en video dicho momento para que se hiciera viral en las plataformas de las redes sociales.