Artista de regional mexicano supera a The Beatles

Junior H, cantante y compositor de corridos tumbados y regional mexicano ha debutado en las listas de reproducción posicionándose como uno de los favoritos en este momento superando incluso a la icónica banda de rock inglesa “The Beatles”.

¿Por qué superó Junior H a “The Beatles”?

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H y quién es pionero del famoso movimiento "Sad Boys" superó en reproducciones a la exitosa banda “The Beatles”; misma que fue conformada por John Winston Ono Lennon, James Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, esto debido a que el joven de 24 años de edad se colocó en la posición número 71 de los artistas más escuchados en toda la historia de la plataforma musical Spotify con lo que acumuló más de 25,121 millones reproducciones musicales. Por otro lado, el artista de corridos también superó a grandes figuras musicales como el rapero Kanye West así como a Billie Eilish.

El reconocido artista se encuentra en la lista muy cerca de otros artistas como Ty Dolla $ign, quien ocupa el lugar 70 y Olivia Rodrigo, cantante que se encuentra en la posición 69. De acuerdo con algunas estadísticas, si Junior H mantiene su número de reproducciones muy pronto podría entrar al Top 60. Esta noticia sin duda marca un paso muy importante en la carrera del artista ya que hoy en día se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes en el género de música mexicana.

¿Con qué artistas ha colaborado Junior H?

El reconocido artista ha colaborado con grandes figuras del género regional mexicano y corridos como Natanael Cano, Peso Pluma, Marca Registrada, Grupo Frontera, Oscar Maydon, Alemán, entre otros. En cada una de sus facetas musicales ha demostrado su gran versatilidad musical, lo que ha cautivado a todos sus fans.

Depre$$ed MDFKZ es el proyecto musical más reciente del artista, el cual fue lanzado el 12 de febrero y cuenta con 15 canciones. Este álbum contiene 13 canciones en colaboración con Gael Valenzuela y una con Peso Pluma. Por otro lado,el artista se presentará próximamente en el famoso festival “Baja Beach Fest” en Playas de Rosarito, Baja California, el próximo 8 de agosto.

El intérprete de temas como “Y lloro”, “Piénsalo”, “Mientras duermes”, “Las noches”, “Extssy Model”, entre otras, sigue consolidando su carrera y evolucionando ya que en su tema más reciente “Culpable” demuestra la exploración de nuevos sonidos en su estilo musical.