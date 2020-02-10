VIDEO: Billie Eilish rindió homenaje a Kobe Bryant, Kirk Douglas y al mexicano Fernando Luján con ‘Yesterday’.

La entrega número 92 de los premios Oscar 2020 estuvo cargada de emociones al recordar a los artistas que murieron en el último año. Los nombres de Kobe Bryant, Kirk Douglas, el mexicano Fernando Luján, Peter Fonda, Doris Day y Robert Forster, entre otros, fueron recordados mientras Billie Eilish interpretó Yesterday.

Terry Jones, Peter Mayhew, Bibi Andersson, Luke Perry, Cameron Boyce, Jan-Michael Vincent, Rutger Hauer, Peggy Lipton, Sue Lyon, Rip Torn, Jack Kehoe, Seymour Cassel, Danny Aiello y Billy Drago fueron otros nombres que se proyectaron en en la sección In Memoriam.

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Billie cantando yesterday de tb en el in memoriam, ando orgullosa por ella y todo lo que a su corta edad va logrando. #Oscarspic.twitter.com/kO88aUkvXh — ΚΛΤ VII🇵🇪 (@ONLYOONG17) February 10, 2020

La proyección comenzó con la imagen del exjugador de Los Lakers, mientras sostenía la estatuilla dorada que ganó por el cortometraje animado, Dear Basketball, y la siguiente frase:

La vida es muy corta para venirse abajo y perder el coraje. Hay que seguir moviéndose. Hay que seguir adelante

Otra sorpresa de la noche fue cuando apareció el mexicano Fernando Luján, quien murió el 11 de enero de 2019 a los 79 años. Es conocido por actuar con celebridades de la talla de Angélica María, Kate del Castillo y Cecilia Suárez.

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