Conoce el lujoso apartamento de Kanye West que será vendido en casi un millón de dólares

Esta vez no por su música, Kanye West ha vuelto a ser ser noticia por sus bienes raíces y es que el artista ya encontró comprador para un apartamento en Bélgica que había puesto en el mercado a finales de 2025, aunque la venta aún no se ha cerrado de forma oficial y el monto final no se ha revelado.

En el inicio, se manejaba un precio original de poco más de 800 mil dólares, un dato que ha encendido la curiosidad sobre qué tan lujoso es el apartamento y a qué se debe la decisión de venderlo en este momento de su carrera.

February 14th, 2016.



Happy 10th anniversary to Kanye West's "The Life of Pablo". pic.twitter.com/5RuU9IGKAK — ウーゴ・アルーダ。 🪮 (@spacecowboyhash) February 14, 2026

Se trata de una propiedad asociada al lujo europeo, pero West lo dejó completamente desmantelado hace varios meses, así que el próximo dueño tendrá que hacer una inversión considerable para amueblarlo y reconstruir interiores y acabados.

Aun así, el espacio mantiene un claro atractivo al no ser un departamento cualquiera. Sobre todo porque está dentro de Kanaal , un complejo residencial y comercial pensado para quienes buscan diseño, arte y una vibra de “loft contemporáneo”.

Así es el apartamento de Kanye West en Bélgica

La propiedad de Kanye West suma 2.260 pies cuadrados y se distribuye en tres dormitorios y dos baños, además de vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina y cuarto de lavado.

El anuncio lo describe como un “auténtico lienzo en blanco”, destacando techos altos, arcos en estilo “histórico” y una entrada de luz natural.

El concepto de Kanaal es justamente ese, un entorno donde la arquitectura industrial busca mezclarse con calma, tranquilidad y, sobre todo, cultura artística, algo que suele atraer tanto a creativos como a compradores que aprecian el arte.

Kanye West en busca de un “renacer”

La venta del apartamento aparece mientras el cantante norteamericano intenta renovar su carrera artística, luego de una etapa plagada de controversias. Recientemente emitió una disculpa pública por comentarios antisemitas, en un anuncio publicado en The Wall Street Journal, alegando que no buscaba “simpatía” ni un “pase libre”, sino rendir cuentas.

En paralelo, se ha reportado su regreso a los escenarios europeos con fechas anunciadas en Países Bajos y en Italia, mientras que ya llevó a cabo conciertos multitudinarios en Ciudad de México a inicios del 2026.

Hasta el momento, se desconoce el motivo que llevó a Kanye West a vender su propiedad en Bélgica, aunque está casi descartado que sea por problemas económicos, más bien podría tener que ver con su negocio de bienes raíces y por eliminar compromisos en medio de su gira mundial.

El apartamento llevaba en el mercado desde finales de 2025 y, al estar desmantelado, no le fue fácil conseguir comprador. En este caso, el tipo de comprador que parece haber cerrado el acuerdo es uno dispuesto a empezar de cero y que aprecia sobremanera los ambientes calmados y llenos de cultura.