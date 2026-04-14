Karol G hace historia en Coachella 2026 con mariachi femenino y orgullo latino

La noche de este 12 de abril 2026, la artista Karol G marcó historia al ser la primera mujer latina en encabezar el festival Coachella y conquistar el escenario principal. La presentación de la colombiana presentó momentos vibrantes, emotivos y profundamente latinos. Durante más de 90 minutos “La Bichota” le demostró al mundo su orgullo por Latinoamérica donde destacó la participación de un mariachi integrado únicamente por mujeres.

¿Cómo fue el homenaje de Karol G hacia México en Coachella 2026?

La intérprete de “La Tusa” paralizó a los asistentes con su concierto al mezclar, pop, reggaetón y música tradicional, este último destacó por incorporar a un mariachi femenil, quien interpretó "El son de la negra" y "Ese hombre es malo", lo que provocó que se rompieran esquemas dentro del género históricamente dominado por hombres. Este acto no solo aportó un toque sonoro distinto al show, sino que se convirtió en un símbolo de empoderamiento y visibilidad para las mujeres en el regional mexicano.

Debido a esta espectacular presentación, los asistentes bautizaron el show de la colombiana como “Karolchella”, ya que durante todo el recorrido musical de sus éxitos el público se mostró activo, además, de que tuvo invitados de lujo como Becky G y Wisin, exponentes del género urbano.

¿Cuál fue el mensaje que dio Karol G en Coachella 2026?

Durante su presentación, Karol G se encargó de lanzar un mensaje al mundo sobre orgullo, unidad y resiliencia, mediante su presentación de más de una hora, aprovechaba los momentos clave para dar a conocer la cultura y fuerza latina, en varias ocasiones habló en español para destacar su raíces.

“Esto es por mi comunidad latina. Unidad, resiliencia y espíritu fuerte”, expresó en el escenario de Coachella 2026, asimismo, invitó a todo el público latinoamericano a ondear con orgullo sus banderas.

¿Por qué la presentación de Karol G en Coachella 2026 fue histórica?

La participación de Karol G en Coachella 2026 no solo fue un concierto dentro de un festival de música, sino un hito cultural, tras convertirse en la primera mujer latina en encabezar este cotizado festival que reúne a varias estrellas del espectáculo, entretenimiento, deporte, socialité, etc, lo que provoca que se abra camino para futuras generaciones de artistas latinas.