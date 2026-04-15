La Arena CDMX recibe a la banda alternativa surcoreana The Rose antes de su pausa indefinida: Boletos, fechas y más

Hace unas horas se hizo oficial el regreso de The Rose a la Ciudad de México como parte de su gira ‘Rosetopia’ y aunque este concierto nos emocionó a miles de fans, también nos entristeció saber que estarán pisando tierras aztecas antes de su pausa, pues en redes compartieron un emotivo comunicado donde hablaba sobre lo que ha sido este viaje musical: “Gracias a ti, aprendimos lo que se siente al amar lo que se siente al perder lo que significa vivir un sueño”; se puede leer.

Con 10 años de trayectoria The Rose se han convertido en una de las bandas más representativas de la escena de rock alternativo de Corea del Sur e incluso de todo Asia, por lo que verles en vivo es todo un sueño pues canciones como “Back To Me”, “RED”, “Sorry” o “She’s In The Rain” le han dado la vuelta al mundo.

¿Cuándo es el concierto de The Rose en CDMX?

Se confirmó que la banda integrada por Woosung, Dojoon, Hajoon y Jaehyeong estará presentándose en la Arena CDMX el próximo 17 de junio de 2026, y al ser este su único paso por México antes de su pausa indefinida, seguro no te querrás perder este concierto especial pues se sabe que cada uno de los músicos se dedicará a sus proyectos en solitario.

Aunque hoy en día The Rose es una banda internacional, estos comenzaron bastante lejos del estrellato pues tocaban en las calles de Seúl, por lo que muchos fans (Black Roses) vieron el ascenso y trabajo de estos, llegando incluso a festivales tan prestigiosos como Coachella o Lollapalooza, dejando en claro su alcance global.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para The Rose y cuál será su precio?

La venta será este próximo viernes 17 de abril en punto de las 10:00 am de la hora del centro de la CDMX y podrás adquirir tus boletos a través de la plataforma de SuperBoletos, por lo que te sugerimos estar al pendiente de esta venta única.