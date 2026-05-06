Las 5 canciones de BTS que harán prender tu lightstick y crearán un mar de luces de colores

Estamos a pocos días de que se realicen los conciertos de la banda surcoreana BTS en la Ciudad de México, por lo que el ARMY nacional cada vez está más listo para vivir tres noches inolvidables por lo que ya se preparan con sus canciones favoritas para cantarlas a todo pulmón, sin embargo, aún hay dudas en qué momento van a hacer uso de sub lightstick, por lo que aquí te dejamos unos momentos clave en que este accesorio será el protagonista.

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Si eres de los que acudirá al concierto de de BTS en el Estadio GNP debes de saber que hay títulos que dominan el setlist pero también hay unos que son pieza clave para que cada lightstick se ilumine y convierta el recinto en una experiencia colectiva única.

A continuación te dejamos las 5 canciones que sí o sí encenderán tu Army Bomb y harán vibrar a miles de fans.



Dynamite:

Un clásico de la agrupación es Dynamite, debido a su éxito global es pura explosión de alegría por lo que desde los primeros segundos los fans comienzan a mover los lightstick por lo que estos empiezan a parpadear en sincronía, sin duda es uno de los momentos más coloridos.

Boy with luv:

Con su vibra pop y coreografía icónica esta canción crea una conexión inmediata entre los integrantes y el público ya que el Army Bomb comienza a iluminarse de colores suaves.

MIC drop:

Con la interpretación de MIC Drop las luces del lightstick comienza a encender e iluminar de colores más intensos.

Fake love:

Si esperas ver a todo el estadio convertido en un mar de luces de colores debes esperar a que interpreten este tema, ya que es uno de los momentos más visuales y conmovedores del show.

Idol:

Idol lleva a los fans a desatar su euforia total gracias a sus ritmos vibrantes, colores intensos que se expresan en cada lightstick.

Además, durante el encendido y segundos clave cuando se realiza el fanchant los Army Bomb se encienden y se mueven al ritmo de cada pronunciación del nombre de cada integrante, esta experiencia se pudo vivir en 2025, cuando J-Hope se presentó en solitario en el Palacio de los Deportes.