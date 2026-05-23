ÚLTIMA HORA: Legendario ex-integrante de Caifanes sufre derrame cerebral y se encuentra en coma

Este viernes 22 de mayo trascendió que el mítico músico mexicano y ex-guitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich se encuentra en coma tras haber sufrido un derrame cerebral, por lo que este se estaría internado de emergencia.

La triste noticia se dio a conocer a través de un comunicado compartido en redes sociales, donde se ha dejado saber que el músico se encuentra en terapia intensiva, lo que ha dejado en shock a todos los seguidores que ha ganado a través de los años, además de haber conmocionado a toda la industria de la música, donde se ha ganado un lugar tras ser autor de algunos de los riffs y solos de guitarra más entrañables del rock mexicano.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich?

El comunicado emitido señala que el músico se encuentra en estado de coma, por lo que estaría en el área de terapia intensiva y por ahora su pronóstico se ha mantenido reservado.

De acuerdo con el comunicado compartido a través de redes sociales, Alejandro Marcovich habría sufrido este percance desde el día martes 19 de mayo, aunque su quipo y familia habrían externado este triste suceso con el fin de dar a conocer que el músico no podría seguir con sus compromisos ya pactados.

Dentro del mismo comunicado se puede leer lo siguiente:

"Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos.

Por este motivo no podra asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso.

Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar.

Esperamos su pronta recuperación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles.

Atentamente:

Gabriela Martínez, Béla y Diego Marcovich Martínez"

Alejandro Marcovich y los problemas de salud que ha enfrentado a través de los años

Hablar de Marcovich es mencionar a uno de los guitarristas mexicanos más entrañables de todos los tiempos, pues su paso por la banda Caifanes lo consagró como una de las personalidades más enigmáticas gracias a su destreza y creatividad con las 6 cuerdas.

Aunque es importante también hacer mención a la gran lucha que ha tenido en los últimos años, pues hace unos años que el nacido en Argentina pero naturalizado mexicano se había enfrentado al cáncer de próstata, batalla de la que se encontraba recuperado; además de que tras haber sufrido convulsiones durante presentaciones en vivo, había sido diagnosticado con un par de tumores en la zona del cerebro, mismos que habían sido extirpados exitosamente.

¿En qué discos de Caifanes tocó Alejandro Marcovich?

Aunque es sabido que tuvo una tensa relación con la banda Caifanes, Alejandro Marcovich formó parte de tres de los discos más reconocidos de la banda, tales como lo son:

