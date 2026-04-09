Inició la gira mundial de BTS y este es el SETLIST OFICIAL del “Arirang Tour” que podría incluirse en México

La noche del 9 de abril 2026 (horario Corea del Sur) la agrupación de K-pop, BTS inició oficialmente su esperada gira mundial “Arirang World Tour” en la ciudad de Goyang, Corea del Sur, su regreso a los escenarios después de casi 4 años de estar en pausa como grupo comienza a marcar un momento clave para la industria de este género.

La gira que se llevará a cabo en más de 30 ciudades alrededor del mundo donde se incluye a México durante su paso por Latinoamérica ha comenzado con gran emoción entre ARMY, ya que, la primera fecha en el Goyang Sports Complex Main Stadium, estuvo abarrotada a pesar de la intensa lluvia que se registró.

Durante su presentación RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook promocionaron su más reciente álbum Arirang lanzado el pasado 20 de marzo 2026, asimismo, combinaron títulos de sus anteriores álbumes como: Proof, Love yourself: tea, You never walk alone, Love yourself: her, The most beautiful moment in life pt.1, creando un setlist que combinó nostalgia y nueva era.

¿Cuántos conciertos dará BTS en México?

El Arirang World Tour no solo representa el regreso de BTS a los escenarios y a la industria musical, sino también uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera, con más de 80 conciertos programados que iniciaron este 2026 y que concluirán en 2027.

Para los ARMY mexicanos, durante su paso por el continente americano BTS ofrecerá tres fechas en el Estadio GNP Seguros el próximo 7,9 y 10 de mayo de 2026, donde el posible setlist de Corea podría ser replicado en el país para hacer un concierto explosivo de nostalgia, energía y nueva música.

¿Cuál es el setlist de BTS de “Arirang World Tour" que podría interpretarse en México?

El concierto de BTS en Gonyang 2026 abrió con una de sus nuevas producciones, la cual muchos catalogan como poderosa e innovadora: “Hooligan”, ya que marca su nueva etapa musical.

A continuación te presentamos el orden de las canciones de su setlist de más de 20 canciones que interpretó la banda surcoreana en su primer concierto y que posiblemente sea la misma que se interprete en México.

