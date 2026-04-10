Habrá concierto de Los Ángeles Azules y Sofi Tukker en el LIV Golf Mexico City 2026; precio de boletos, ubicación y más

Estamos a pocos días de poder ver a dos de los artistas que ciertamente comparten muy poco en común pero que siempre hacen que uno saque sus mejores pasos de baile, pues Los Ángeles Azules y Sofi Tukker se estarán presentando en la CDMX al final de las actividades del LIV Golf Mexico City 2026 este viernes 17 y sábado 18 de abril.

Si bien, es importante mencionar que este par de artistas estarán presentándose en distintos días, la tónica del evento es la misma: Diversión y baile, pues el LIV Golf Mexico City consentirá a su público chilango en la edición de este año.

¿Qué es el LIV Golf Mexico City?

El LIV Golf Mexico City es uno de los torneos más prestigiosos de este deporte y de México en sí, mismo que con el paso de las ediciones ha ido en ascenso a tal grado de reunir a los golfistas internacionales mejor rankeados y a los artistas consolidados dentro del público azteca.

Podemos decir que este evento reúne lo mejor de este deporte que desde hace décadas ha tenido bastante presencia en la cultura mexicana y en la actualidad ha apostado por artistas que conecten con la identidad del público y qué mejor elección que Los Ángeles Azules y Sofi Tukker.

¿Dónde comprar boletos para el LIV Golf Mexico City 2026?

Si aún no tienes tus entradas, tenemos buenas noticias para ti pues aún hay algunas disponibles en el sitio oficial del LIV Golf Mexico City, quien junto a la boletera de fever han lanzado distintos tipos de entradas:

El boleto para el día viernes 17 de abril (Los Ángeles Azules) tiene un precio de $1,934 pesos.

El boleto para el día sábado 18 de abril (Sofi Tukker) tiene un precio de $1,806 pesos.

¿Dónde será el LIV Golf Mexico City 2026?

Este gran evento deportivo (y musical) estará llevándose a cabo en el Club de Golf Chapultepec, mismo que se encuentra en Avenida del Conscripto 425 en Loma Hipódromo 53900 en Naucalpan de Juárez.