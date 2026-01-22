La guitarra legendaria de Keith Richards revive: Gibson presenta la Custom 1960 ES-355

La historia del rock tiene objetos que trascienden el tiempo y, sin duda, uno de ellos es la guitarra 1960 ES-355 de Keith Richards, instrumento clave en la historia de los Rolling Stones. Recientemente, el legendario guitarrista se ha unido a Gibson para lanzar una edición especial que rinde homenaje a una de las piezas y sonidos emblemáticos del rock clásico.

¿Qué es la Gibson Custom 1960 ES-355 de Keith Richards?

Se ha dado a conocer que la colaboración de Keith Richards y Gibson dio como resultado dos versiones exclusivas de este instrumento histórico. La 1960 ES-355 Collector’s Edition, firmada por el propio Richards y limitada a solo 50 unidades, y la 1960 ES-355, también firmada, con una producción de 100 ejemplares, del mismo modo, se dio a conocer que los precios de las piezas oscilan entre los 19,999 y 29,999 euros (408,465.58 y los 612.71 pesos mexicanos), lo que coloca a estas guitarras como piezas de alto valor para coleccionistas.

La guitarra que marcó una era en los Rolling Stones

La historia cuenta que Keith Richards comenzó a utilizar este modelo en 1969, esto durante las grabaciones de discos fundamentales como Sticky Fingers (1971) y Exile on Main St. (1972). Del otro lado existe una versión en color negro, la cual ha sido una constante de las giras de los Rolling Stones desde 1997. Tras años de giras y momentos únicos, estos modelos se han consolidado como un símbolo del sonido crudo y elegante del rock.

Tecnología y tradición: así se recreó el instrumento original

De acuerdo con Gibson, las nuevas guitarras son réplicas exactas del instrumento original de Richards, el cual fue logrado gracias a un escaneo 3D avanzado, materiales fieles a la época y técnicas de construcción tradicionales. Del mismo modo, se ha revelado que cada pieza ha pasado un proceso de envejecimiento manual diseñado para replicar fielmente el desgaste y la estética del instrumento que ha acompañado al guitarrista durante todos estos años.

Keith Richards explica su conexión con Gibson

Richards reveló que esta guitarra representa “el otro lado” de su estilo musical, pues siempre se ha sentido cómodo con una gran Gibson, destacando su versatilidad sonora, pues es compatible con casi cualquier amplificador manteniendo un sonido lleno de carácter y fuerza.

¿Dónde ver la guitarra de Keith Richards?

Para los fans que desean apreciar la Gibson Custom 1960 ES-355 en persona, esta pieza estará por ahora en las tiendas Gibson Garage de Nashville y Londres; además, podrás conocer más de ella en el sitio web oficial de Gibson. Sin duda, esta colaboración no solo celebra un instrumento, sino una etapa esencial de la historia del rock, donde cada acorde cuenta una historia.