Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas - Domingo 3:30 pm
Disfruta Piratas del Caribe 4
Horario: Domingo 3:30 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Jack Sparrow no sabe si es amor lo que siente por Angélica, una mujer de su pasado, duda si ella es una impostora que sólo lo usa para encontrar la Fuente de la juventud. Jack no sabe a quién temerle más, si a esa sensual mujer o a Barba Negra
Ficha Técnica:
Título original: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Año: 2011
Duración: 136 min.
País: Estados Unidos
Director: Rob Marshall
Guión: Ted Elliott, Terry Rossio
Música: Hans Zimmer
Fotografía: Dariusz Wolski
Reparto: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Kevin R. McNally, Sam Claflin, Astrid Bergès-Frisbey, Stephen Graham, Richard Griffiths, Greg Ellis, Óscar Jaenada, Keith Richards, Género: Aventuras