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Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas - Domingo 3:30 pm

Disfruta Piratas del Caribe 4

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

Horario: Domingo 3:30 pm

Canal: Azteca 7




Sinopsis:

   

Jack Sparrow no sabe si es amor lo que siente por Angélica, una mujer de su pasado, duda si ella es una impostora que sólo lo usa para encontrar la Fuente de la juventud. Jack no sabe a quién temerle más, si a esa sensual mujer o a Barba Negra

    

Ficha Técnica:

    

Título original: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Año: 2011

Duración: 136 min.

País: Estados Unidos

Director: Rob Marshall

Guión: Ted Elliott, Terry Rossio

Música: Hans Zimmer

Fotografía: Dariusz Wolski

Reparto: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Kevin R. McNally, Sam Claflin, Astrid Bergès-Frisbey, Stephen Graham, Richard Griffiths, Greg Ellis, Óscar Jaenada, Keith Richards, Género: Aventuras

        

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