Keith Richards guitarrista de la banda The Rolling Stones dejó el cigarro de forma definitiva.

Algo que pareciera casi imposible se ha vuelto realidad, luego de que el músico Keith Richards, integrante de The Rolling Stones anunciará que dejará de fumar.

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El guitarrista solía fumar demasiado, incluso arriba del escenario se le veía con un cigarrillo, pero esas escenas son cosas del pasado, luego de que el propio Keith Richards confirmará que lo dejará de forma definitiva.

En una entrevista que dio para una estación de radio de Nueva York, Keith Richards dijo que fue más difícil que dejar la heroína, haciendo referencia a su adicción a la nicotina.

La razón para que Keith Richards dejara su vicio al tabaco es que se quiere encontrar en óptimas condiciones para la próxima gira ‘No Filter Tour’ de los The Rolling Stones, que se había interrumpido por los problemas de salud de Mick Jagger.

Hace unos días Keith Richards compartió un video en su cuenta de Instagram en donde hizo el anuncio entre risas.

Hey, volviendo al camino otra vez. Nos estamos viendo

Para luego dar a conocer el cartel oficial de la banda para mayo y julio de este año.

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