Louis Tomlinson regresa a México en 2027: Confirma concierto en el Estadio GNP de la CDMX

Porque nunca es suficiente Louis Tomlinson y tras su gran presentación en el festival Tecate Emblema 2026 realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el artista británico ha anunciado su gira por Latinoamérica y confirmado su regreso a nuestro país.

Los lunes pocas veces son así de buenos, pero hoy se confirmó que el ex-directioner estará regresando a tierras aztecas este 2027 como parte de su gira 'How Did We Get Here? Latin America Tour' y no podríamos estar más felices de verle de nuevo, pues ya comenzábamos con la depresión post concierto.

¿Cuándo será el concierto de Louis Tomlinson en la Ciudad de México?

Por ahora Luis únicamente ha anunciado una fecha en nuestro país, misma que está fijada para el 10 de abril de 2027, el que sería uno de sus primeros conciertos masivos en nuestro país pues se estará presentando en el mítico Estadio GNP de la CDMX, ciudad donde es más que querido por todo su fandom.

Además de este anuncio, ya hay fechas de la preventa y venta de entradas para Louis Tomlinson, por lo que te sugerimos darte prisa ya que los boletos podrían agotarse en pocos minutos.

¿Cuándo es la preventa y la venta de boletos para el concierto de Louis Tom Tomlinson en el Estadio GNP de la CDMX?

De acuerdo con Ocesa, la preventa de boletos será a través de la plataforma de TicketMaster y dará inicio el próximo jueves 28 de mayo en punto de las 10:00 am y la venta general será un día después, el viernes 29 de mayo a las 11:00 am.

De momento no se han revelado los precios de los boletos o el mapa del recinto para esta presentación, aunque con un margen de 10 días para la preventa, se espera que pronto revelen toda la información del concierto.

Tras la presentación de Louis Tomlinson en el Tecate Emblema de este fin de semana se logró ver una gran respuesta del público, por lo que el hype por esta fecha crece cada vez más, pues podremos escuchar éxitos como "Imposter", "Lemonade", "Sunflowers" o alguna que otra sorpresa de 1D.