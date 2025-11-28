¡Atención ARMY! La agrupación de K-Pop furor, BTS estaría por anunciar su gira: Esto costarían los boletos de su concierto

Este viernes ha salido rumores que estarían por confirmar los precios de los concierto de la próxima gira de BTS, además de más detalles que han hecho que el ARMY de todo el mundo comience su cuenta regresiva pues sí, ya se tiene una fecha tentativa para el inicio de su regreso a los escenarios juntos.

La agrupación furor de K-Pop ha tenido a todo su fandom a la expectativa de lo que será su regreso tras varios años de inactividad debido a el proceso que Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope, Suga y V tuvieron en su servicio militar por lo que no podemos más para escuchar nueva música e ir a uno de sus conciertos.

¿Cuándo inicia la gira de BTS este 2026 y cuánto costarán los boletos?

Más de tres años tuvieron que pasar para que BTS volvieran juntos a un escenario y es un dato casi 100% oficial que su gira se anunciará el mes de enero y se espera que inicie en la última semana de abril o a más tardar a inicios de mayo por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier anuncio de HYBE.

Se ha compartido la información de que BTS estaría por realizar su gira más extensa, donde contemplan tener más de 65 shows, y se espera que ofrezcan al menos uno (podrían ser dos) conciertos en México.

El precio promedio de los boletos durante su paso por Norteamérica se espera que ronde cerca de 220 dólares estadounidenses ($4,100 mexicanos).

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de BTS?

Además de la próxima gira de BTS, se ha confirmado que la agrupación está terminando su próximo disco, del cuál aún no se tienen muchos detalles pero diversas fuentes internacionales apuntan a que podríamos escuchar al menos un single antes de navidad (o sea en las próximas tres semanas).

Recientemente Jimin adelantó en un live que acababan de terminar de grabar el nuevo disco, por lo que estaría saliendo en el primer trimestre del 2026, despertando todo el hype de los fans.