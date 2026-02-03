Mitski llega al Auditorio Nacional: fecha, boletos y todo lo que debes saber de su concierto en CDMX

Si estás buscando cuándo y dónde será el concierto de Mitski en la CDMX y cuánto cuestan los boletos, aquí te dejamos todas las respuestas que necesitas: la cantante se presentará el próximo lunes 23 de marzo en el Auditorio Nacional, con preventa el 12 de febrero y venta general el 13 de febrero. Toma en cuenta que, por ahora, el evento está marcado con una única fecha. Este concierto será su regreso oficial a México luego de 2 años de ausencia; la última vez ofreció una emotiva presentación en el Teatro Metropólitan hace dos años.

También te puede interesar: ¿Cuánto tiempo se tarda en montar y desmontar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

Mitski regresa a México con nuevo álbum y escenario más grande

El anuncio resulta bastante emocionante para los fans, pues confirma que Mitski no solo vuelve, sino que lo hace con todo al presentarse en uno de los recintos más importantes del país para presentar su nueva etapa musical, ahora con el álbum Nothing’s About to Happen to Me. El Auditorio Nacional representa un salto en su carrera, pues representa un notable crecimiento en México y el enorme respaldo que tiene de sus base de fans.

Qué esperar del concierto de Mitski en la CDMX

Algo que hay que destacar de Mitski como artista es que sus shows suelen sentirse íntimos incluso en grandes espacios, gracias a una puesta en escena minimalista y una conexión emocional muy fuerte con el público. Quienes ya han asistido a sus eventos saben que es toda una experiencia que va más allá de solo disfrutar la música.

Mitski contará con invitados especiales para su concierto en la Ciudad de México

Por si fuera poco, el concierto contará con La Zorra Zapata como invitada especial, lo que añade un atractivo extra para quienes siguen la nueva ola de propuestas alternativas en Latinoamérica. Se desconoce hasta el momento si habrá más artistas invitados.

Preventa y venta general: cuándo comprar boletos

Si ya estás emocionado por el concierto y quieres apartar tu lugar de una vez, toma en cuenta las fechas oficiales de la preventa y venta general:



Preventa exclusiva: 12 de febrero de 2026

Venta general: 13 de febrero de 2026

Recuerda que todas las ventas de boletos se hacen a través de plataformas oficiales de boletos. Al tratarse de una única fecha anunciada hasta ahora, la expectativa apunta a una venta rápida, especialmente entre fans que no pudieron verla en su última visita, por lo que te recomendamos no posponer mucho tu compra.