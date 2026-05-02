Boletos liberados para BTS en México se AGOTAN en minutos: ¿Van a liberar MÁS entradas para los conciertos en el Estadio GNP? Esto se sabe

Este sábado, 2 de mayo, los ARMY tuvieron una nueva oportunidad para conseguir tickets para los próximos conciertos de BTS en México gracias a una configuración de producción. No obstante, como era de esperarse, la fila de espera marcaba a más de 150,000 personas, por lo que los tickets volaron en cuestión de minutos, lo que ha dejado a los fans con una gran incógnita: ¿Van a liberar MÁS boletos para el ARIRANG WORLD TOUR en el Estadio GNP Seguros? A continuación, todo lo que se sabe.

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BTS en México: ¿Van a liberar MÁS boletos para los conciertos en el Estadio GNP?

Según informó Ocesa a través de un comunicado oficial, es muy probable que se libere un número limitado de entradas durante los días de los conciertos (7, 9 y 10 de mayo). Sin embargo, la liberación no está garantizada, pues esta depende de temas finales de montaje, requerimientos técnicos y disponibilidad.

¿Qué hacer si no conseguiste boletos liberados para BTS este 2 de mayo en Ticketmaster?

Teniendo en cuenta la posible liberación de boletos durante el día del evento, te recomendamos entrar de manera constante al sitio web de Ticketmaster horas antes del concierto y recargar la página de compra - en la que aparece el mapa - de cualquiera de las fechas, hasta que te arroje alguna entrada disponible. A continuación, te compartimos la lista de precios, para que no te agarre por sorpresa:



Boletos VIP: $17,782

$17,782 Platino A: $13,330

$13,330 Platino B: $8,953

$8,953 Verde: $8,482

$8,482 Naranja A: $8,010

$8,010 Naranja B: $4,948

$4,948 Secciones 101-108: $4,476

$4,476 PCD: $2,840

$2,840 Naranja C: $1,767

Otro tip es mantenerte al tanto de los canales oficiales de OCESA para actualizaciones en tiempo real. Te recomendamos activar notificaciones, especialmente de Ocesa KPop, al menos, hasta el día del concierto.

Integrantes de BTS, emocionados por volver a México

La próxima semana se marca el regreso de BTS a tierras aztecas. La cita será el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La última vez que la agrupación se presentó en nuestro país fue en 2017 como parte de la KCON, por lo que los chicos se encuentran con altas expectativas sobre el público mexicano. En un en vivo realizado hace un par de días , J-Hope aseguró que México es de las mejores audiencias para las que ha tocado, a lo que Suga se mostró bastante emocionado. “Espero que nos sorprendan", agregó.