AL MOMENTO: Muere a los 64 años de edad Felipe Stati, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Este lunes se dio a conocer que Felipe Stati, el guitarrista y fundador de la icónica banda de rock argentina conocida como Los Enanitos Verdes había fallecido a la edad de 64 años, conmocionando de la música latinoamericana, donde se ganó un lugar dentro de las figuras más destacadas desde la década de los 80’s.

A lo largo de las décadas Felipe Stati convirtió su arte junto al de Los Enanitos Verdes en el soundtrack de millones de personas, siendo una de las bandas que logró trascender a través de diversas generaciones e incluso en la actualidad mantenían actividad como banda incluso cuando su vocalista original Marciano Cantero murió en 2022.

¿De qué murió Felipe Stati, el guitarrista de Los Enanitos Verdes?

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular, Stati habría contraído una bacteria tras una gira en 2024 en el que celebraban 40 años del lanzamiento de su primer disco, misma que se habría agravado debido a su condición de celíaco, lo que de acuerdo con información trascendida, le habrían obligado a estar internado desde hace unos días, pues el músico tuvo un episodio de deshidratación intensa.

Por ahora no se ha revelado una causa específica, pues tanto su familia y su equipo de trabajo han mantenido la información en privado, por lo que se espera que en las próximas horas comparta un comunicado público.