Luto en la música: Muere querida leyenda a los 86 años

El mundo de la música está de luto. Muere la leyenda del country, David Allan Coe, a los 86 años. El reconocido artista falleció el miércoles, 29 de abril, según confirmó su esposa, Kimberly, a través de un comunicado para la revista Rolling Stone.

“Fue mi esposo, mi amigo, mi confidente y mi vida durante muchos años”, se lee en el escrito. "Nunca lo olvidaré y no quiero que nadie más lo olvide”, aseguró Kimberly, quien describió al artista como “uno de los mejores cantantes, compositores e intérpretes de nuestro tiempo”.

| Crédito: Instagram (@legendarydavidallancoe)

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¿De qué murió David Allan Coe?

De momento no se ha revelado la causa de muerte de la leyenda del country. No obstante, se ha dado a conocer que David se encontraba internado en un hospital debido a complicaciones de salud. Allan Coe falleció tras pasar varios días en cuidados intensivos.

¿Quién era David Allan Coe?

Oriundo de Ohio, Estados Unidos, David Allan Coe fue una de las figuras más emblemáticas en la industria de la música country, especialmente durante las décadas de los 70 y los 80. Durante este tiempo destacó por su estilo rebelde y auténtico, pues sus canciones solían ofrecer parodias de diversos estereotipos raciales, además de contar con múltiples insultos.

Su primer álbum de estudio, "Penitentiary Blues", fue lanzado en 1970; pero no fue hasta 1975 que alcanzó un mayor reconocimiento gracias a su éxito "You Never Even Called Me by My Name", una de las canciones más emblemáticas y populares en la historia del country. Entre sus otros éxitos, destacan títulos como "Take This Job and Shove It", "The Ride", "Divorced" y "Mona Lisa Lost Her Smile", por mencionar algunos.

Su último lanzamiento importante se dio en 2006, con el álbum “Rebel Meets Rebel”. Tras permanecer un tiempo alejado de los escenarios, David enfrentó diversos problemas con la ley. En 2015, fue hallado culpable de evasión fiscal, por lo que se vio obligado a pagar casi un millón de dólares en impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), además de ser condenado a tres años de libertad condicional.

Descanse en paz la leyenda del country, David Allan Coe.