4 documentales sobre ‘El Rey del Pop’ si te gusto ‘Michael’ y quieres saber más sobre su vida

El pasado 22 de abril se estrenó la biopic ‘Michael’, la nueva cinta que narra gran parte de la vida de ‘El Rey del Pop’ misma que presenta de forma visual y musical los momentos más importantes que marcaron la carrera del cantante. Es por eso que si ya viste la peli y te quedaste con ganas de obtener más información y detalles inéditos, te presentamos los mejores documentales que muestran detalles de la vida personal y profesional del intérprete de “Billie Jean”.

¿Cuáles son los mejores documentales sobre Michael Jackson?

Michael Jackson es uno de los referentes más importante no solo en el pop sino en la industria musical, su legado pasó de ser musical a cultural e inspirar a miles de artistas. A pesar de que recientemente se estrenó su película biográfica, la cuál fue protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, existen otros documentales que narran la vida del cantante, es por eso que a continuación te presentamos 4 de ellos.

Michael Jackson: la leyenda continúa

Este documental se estrenó en 1988 y tiene una duración de 53 minutos. Esta producción narra la historia del artista, desde sus inicios con sus hermanos con “The Jacksons 5” hasta su gran éxito como solista. Este proyecto audiovisual muestra videos caseros, videoclips musicales y los conciertos del artista. Es perfecto para que cantes cada uno de sus éxitos.

Documental Michael Jackson la leyenda continúa|Crédito: Motown Productions

Michael Jackson. La vida de un ídolo

Este documental, a diferencia de otros busca conocer el punto de vista, opiniones y referencias que tuvo “El Rey del Pop” de amigos, colaboradores, familiares y colegas dentro de la industria musical. Este proyecto funciona como una mirada desde muchas perspectivas lo que permite tener distintas opiniones. Este proyecto incluye el testimonio de us madre Katherine y del productor David Gest.

Michael Jackson. La vida de un ídolo|Crédito: David Gest Productions

This is it

Este documental explora y retrata el profesionalismo y perfección con la que Michael Jackson ejecutaba cada uno de sus trabajos. Este proyecto muestra ensayos de una gira que no pudo llevarse a cabo, motivo por el que tiene una carga emocional aún más grande. Este trabajo fue dirigido por Kenny Ortega y se basó en más de 100 horas de material grabado. El documental fue estrenado luego de la muerte del cantante.

Documental This is it|Crédito: AEG Live

Michael Jackson. De la Motown a Off the Wall

Este documental explora los inicios del “Rey del Pop” en Motown hasta la publicación de su exitoso álbum de 1979, Off the Wall, el cuál ha sido uno de los más exitosos. Este proyecto audiovisual retrata la evolución artística que el cantante tuvo. Este proyecto tuvo su estreno en 2016 en el Festival de Cine de Sundance. Si eres fan de este disco, amarás este documental ya que verás el gran proceso de creación que hubo detrás.

Michael Jackson. De la Motown a Off the Wall|Crédito: Optimum Productions Picture

¿De qué trata ‘Michael’?

Esta es la nueva cinta que retrata la vida artística y personal de Michael Jackson, desde sus inicios en “The Jacksons 5” hasta su consolidación como solista y los retos que enfrentó para convertirse en la gran estrella que fue. Actualmente la cinta continúa generando millones de dólares en taquilla y a pesar de que las críticas en Rotten Tomatoes han sido del 37% muchos fans han dado opiniones positivas, incluso la emoción ha hecho que algunos colapsen ya que se han registrado desmayos en salas de cines.