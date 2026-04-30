¡Suga, hermano, ya eres mexicano! Idol de BTS sorprende con playera de María Sabina

¡Suga, hermano, ya eres mexicano! A escasos días del regreso de BTS a México, el idol causa furor al portar una playera de María Sabina durante su más reciente show en Tampa, Florida, en Estados Unidos, como parte de su gira global: BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. Una vez que las imágenes se hicieron virales, la respuesta del ARMY mexicano no se hizo esperar, pues muchos destacaron el reconocimiento y la presencia de la cultura mexicana en el show.

YOOOOOOONGI💔💔💔 i want to hide him in my purse pic.twitter.com/bF15vWBoDG — chandler ⅞ ⋆ ⊬ MISSES BTS ♡ (@chandlerbingsz) April 29, 2026

¿Quién es María Sabina, la mujer en la playera de Suga de BTS?

María Sabina - cuyo nombre completo era María Sabina Magdalena García - fue una reconocida curandera mexicana y chamana mazateca, originaria de Huautla de Jiménez, en la sierra de Oaxaca, México.

María es ampliamente conocida por su profundo legado en la medicina tradicional indígena, además de su extenso conocimiento en el uso ceremonial de los hongos, a los que solía llamar “niños santos” o “angelitos”. Por ello la leyenda de “Sacerdotisa de los hongos mágicos” en la playera que porta Suga. A lo largo de sus rituales, Sabina solía guiar a las personas en sus respectivos procesos de sanación física, emocional y espiritual. Su sabiduría trascendió fronteras, pues investigadores de diversas partes del mundo, como Robert Gordon Wasson, plasmaron sus vivencias con María Sabine a través de varios libros.

BTS en México

La imagen de Suga con una playera de María Sabine se ha hecho viral a escasos días de la visita de la boyband surcoreana a tierras aztecas. De hecho, en un reciente en vivo vía redes sociales, Suga, J-Hope y Jimin, mostraron su entusiasmo por volver a México, lo que ha elevado aún más las expectativas del fandom.

“Tengo altas expectativas sobre México. Dijiste que no estabas bromeando, así que espero que nos sorprenda", señaló Suga luego de escuchar a J-Hope hablar maravillas sobre el ARMY mexicano; mientras que Jimin destacó que pudo apreciar varias banderas de nuestro país durante su más reciente show en Tampa.

Los conciertos de BTS en México están programados para el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Los tres shows son sold out, lo que significa que los chicos se presentarán ante un lleno total, pues ya no hay boletos disponibles para ninguna de las fechas.