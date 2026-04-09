Muere pionero del rap a los 67 años, después de una larga lucha contra el cáncer

El mundo del hip-hop se ha vestido de luto este jueves luego de que se confirmara la muerte de Lance Tylenol, mejor conocido como Afrika Bambaataa, quien fuera uno de los raperos, DJ’s y productores de este género musical y cultura en sí, pues el artista fue todo un pionero en el desarrollo de esta identidad única y que a día de hoy sigue tomando vuelto.

La carrera de Afrika Bambaataa se destaca por ser uno de los primeros visionarios de lo que el hip-hop podría llegar a ser desde principios de la década de los 80’s cuando incluso mezcló la electrónica con el género que poco a poco iba en ascenso.

¿De qué murió Afrika Bambaataa?

De acuerdo a los primeros reportes, la figura del hip-hop habría fallecido en su hogar en Pennsylvania tras haber batallado por varios años contra el cáncer, misma enfermedad que le habría generado complicaciones en sus últimos meses de vida.

La noticia se dio a conocer luego de que uno de sus colegas más importantes, Kurtis Blow compartiera a través de sus redes un emotivo mensaje despidiéndose de la figura que fue pilar fundamental en todo un movimiento.

“Hoy, reconocemos la transición de un arquitecto fundacional de la cultura Hip Hop, Afrika Bambaataa. Como el fundador de la Nación Universal Zulú, Afrika Bambaataa ayudó a dar forma a la identidad temprana del Hip Hop como un movimiento global arraigado en la paz, la unidad, el amor y la diversión. Su visión transformó el Bronx en el lugar de nacimiento de una cultura que ahora llega a todos los rincones del mundo”, se logra leer en el posteo.

¿Quién fue Afrika Bambaataa?

En el año de 1977 se le atribuye haber formado la “Zulu Nation Hip-Hop”, la comunidad más grande y antigua del hip-hop, dando paso a nuevos movimientos culturales que unificarían diversas culturas en los Estados Unidos.

Desde principios de la década de los 80’s, Bambaataa ganó gran popularidad por haber mezclado ritmos de la electrónica de la época con el hip-hop, dando una combinación novedosa que redifiniría el género musical e incluso la cultura.