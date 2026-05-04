Muere leyenda del rock a los 79 años, formó parte del grupo Santana

Este fin de semana se confirmó una triste noticia para los amantes del rock: murió Alex Ligertwood, quien fue vocalista del grupo Santana por alrededor de 15 años. Tenía 79 años de edad.

Fue su esposa y agente, Shawn Brogan, quien confirmó el fallecimiento. Aseguró que el músico "murió en paz mientras dormía, con su perrito Bobo a un lado", en su residencia de Santa Mónica. Sin embargo, no se ha confirmado una causa.

"Era amado por muchos. Si lo conocías, lo amabas", dijo Brogan. "Tocó a tantos con su extraordinaria voz. Era pura alma y corazón. Lo que más le gustaba en la vida era hacer música, cantar y compartir su don con nosotros".

Tuvo su última presentación tan solo 2 semanas antes de su muerte, de manera independiente a la agrupación que lo llevó a la fama.

Quién era Alex Ligertwood, exintegrante del grupo Santana

Originario de Glasgow, Escocia, se unió al grupo Santana en 1979 y permaneció como su vocalista hasta 1994, de acuerdo con Rolling Stone. Su voz puede escucharse en éxitos como "You know that I love you", "Winning", "Hold on" y "Say it again", además de que coescribió canciones como "Somewhere in heaven" y "Make somebody happy". También formó parte de presentaciones emblemáticas, como aquella del Live Aid en 1985.

Su formación incluyó cantar en coros y tocar el piano en casa; fue integrante de distintas bandas europeas (como Senate, en su país natal) y proyectos musicales antes de ser miembro de Santana, entre ellos The Jeff Beck Group y el Oblivion Express de Brian Auger. Uno de sus últimos trabajos fue lanzar su propio álbum solista en 2019, de nombre "Outside the box".

En su autobiografía, el legendario guitarrista Carlos Santana dijo sobre Alex Ligertwood que "tenía una gran voz de R&B, aunque apenas podías entenderle cuando te hablaba", refiriéndose a su fuerte acento escocés.