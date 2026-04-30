Muere querido actor coreano que se volvió famoso por un meme viral

La industria del entretenimiento coreano se encuentra de luto por la muerte de Park Dong-bin, un reconocido actor que hace algunos años alcanzó fama internacional por un meme viral y que planeaba abrir un restaurante. Tenía 56 años de edad.

El intérprete fue hallado sin vida durante la tarde del miércoles 29 de abril en el interior de su nuevo local, que se encuentra en la ciudad de Pyeongtaek, cerca de Seúl. De acuerdo con el medio The Korea Times, no se encontraron signos de que alguien haya forzado la entrada o una agresión; lo encontró una persona que le estaba ayudando con el negocio próximo a abrir. Sin embargo, se están investigando las causas de su muerte.

Quién era Park Dong-bin

Nacido en 1970, comenzó su carrera en 1998 y continuaba activo hasta la fecha tanto en cine como televisión. Park Dong-bin se volvió muy viral en 2012 por una escena de la serie "It was love", donde su personaje escupe el jugo de naranja que estaba tomando cuando se entera de que tiene una hija; en su país incluso era llamado "Mr. Juice", de cariño.

Su primer trabajo fue la película "Shiri", para luego participar en cintas como "Volcano High" (2001) y "The Huntresses" (2014). También apareció en series de televisión como "Rustic period" (2002) y "The great wives" (2015).

Era esposo de la actriz Lee Sang-i, quien es 12 años menor que él; se conocieron en una serie de televisión, se casaron en 2020 y tuvieron una hija.

En un programa de televisión surcoreano en el que participó junto a su esposa, Park Dong-bin causó conmoción en 2024 al vulnerarse completamente y revelar que había sido víctima de abuso cuando era niño; el actor relató que pasaron varios años para que se diera cuenta de que lo que había sufrido era un delito. Incluso su esposa dijo que ella no conocía esa información.