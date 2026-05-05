¿Nueva era? Bad Bunny sorprende con NUEVO logo; esto se sabe

¡Bad Bunny causa furor entre sus fans! El oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, debutó un nuevo logo durante la MET Gala. En este, el cantante le dice adiós a su nombre artístico para abrazar su verdadera identidad: “Benito Antonio”. Pero, ¿qué significa esto? ¿Se trata de una nueva era con la que lanzará música pronto? A continuación, te contamos TODO lo que se sabe sobre esta revelación.

Bad Bunny parece estar adelantando una nueva era. pic.twitter.com/xXgMZRvlN3 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 5, 2026

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¿Bad Bunny sacará nueva música pronto? Esto se sabe sobre el nuevo logo revelado en la MET Gala

Con la revelación de este nuevo logo, todo parece indicar que Bad Bunny lanzará música pronto, como parte de una nueva era. De acuerdo con información oficial, el intérprete de “Me porto bonito” obtuvo el registro de marca de “BENITO ANTONIO” en enero del presente año. Aunado a ello, la celebridad ha eliminado todas sus publicaciones en redes sociales, lo que se ha convertido en una estrategia popular en el mundo del entretenimiento para dar a conocer grandes anuncios. Dicho esto, no queda más que esperar a que Bad Bunny lance algún nuevo single o dé más pistas sobre lo que se trae entre manos.

🚨 “BENITO ANTONIO” es ahora una marca registrada. pic.twitter.com/eH0H79b7Xh — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 5, 2026

Bad Bunny podría regresar a México con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA

Tras 8 fechas sold out en la Ciudad de México y luego de su exitosa presentación en el show de medio del Super Bowl 2026, han comenzado a surgir rumores sobre una posible presentación de Bad Bunny en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) como parte del acto inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada.

También existen rumores de nuevos shows de San Benito en el citado recinto, aunque sin relación alguna con la justa veraniega. Según circula en redes, Bad Bunny desea romper el récord de Michael Jackson en la Ciudad de México. El Rey del Pop ofreció un total de cinco fechas en el Estadio Azteca en 1993 como parte del Dangerous World Tour. Tras ocho exitosos shows en el Estadio GNP Seguros, ahora Benito busca superar a una de las figuras más importantes en la historia de la música. ¿Lo logrará?