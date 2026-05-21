DeadMau5 ofrecerá un concierto GRATIS en la Ciudad de México como parte de la clausura del rally Gumball 3000

Este jueves se confirmó que uno de los DJ’s y productores en la música EDM más influyentes de todos los tiempos, Joel Zimmerman, mejor conocido como DeadMau5 estará ofreciendo un concierto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México completamente gratis, noticia que ha puesto a todos sus fans mexicanos más que contentos y listos para bailar.

Con más de 25 años de trayectoria, DeadMau5 se ha consolidado como uno de los DJ’s más emblemáticos, donde seguramente has bailado sus canciones solo o con amigos, siendo su estilo uno de los más reconocibles dentro de la música electrónica de las últimas dos décadas.

¿Cuándo es el concierto de DeadMau5 en la CDMX?

El concierto de DeadMau5 gratuito en el Monumento a la Revolución llegará como parte del Gumball 3000, el rally de autos internacional no competitivo que reúne vehículos de lujo así como celebridades por casi 5 mil kilómetros, donde la conducción, la música y la diversión se dan cita en un mismo lugar.

Se ha confirmado que la clausura del Gumball 3000 será en la Ciudad de México el miércoles 10 de junio y que la sede para llevar a cabo la gran fiesta será en el Monumento a la Revolución, uno de los lugares más emblemáticos de la capital.

De momento no se ha confirmado el line-up completo del festival Gumball 3000, aunque se espera que sea un evento sin igual, lleno de mucha música, diversión y baile.

¿Cuáles son las canciones más populares de DeadMau5?

Aunque su carrera comenzó a finales de los 90’s, algunos de sus mayores éxitos le dieron la vuelta al mundo una década después, tales como:



Ghost ‘n’ Stuff

Raise Your Weapon

I Remember

The Veldt

Escape

Faxing Berlin

Strobe

¡Ahora lo sabes, aparta la fecha para que vivas este gran concierto que promete ser una fiesta sin igual en el corazón de la Ciudad de México este mes de junio!

