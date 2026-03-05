OFICIAL: La palabra “swiftie” es incorporada al diccionario en inglés, ¿qué significa?

Es oficial, la palabra “swiftie” ya es parte del diccionario Dictionary punto com, con lo que se hace oficial el término. Esto no solo impacta la industria musical, sino el lenguaje y los cambios que este tiene a raíz de grandes fenómenos que ocurren como lo es en la música.

¿Qué significa la palabra "swiftie"?

De acuerdo con Dictionary punto com la palabra "swiftie" se define como un sustantivo que identifica a los fans de Taylor Swift. La palabra surgió a finales de la década de 2000, sin embargo, fue a partir del 2010 que comenzó a ser mucho más conocida. La cantante Taylor registró de forma legal el término en 2017, pero cinco años después fue cuando lo protegió comercialmente. Esta no es la primera vez que la palabra “swiftie” forma parte de un diccionario ya que en 2023 el Oxford English Dictionary ya lo había integrado el uso formal de la palabra.

¿Cuál ha sido el impacto global de Taylor Swift?

Taylor Swift es una de las cantantes más importantes a nivel global, su música ha traspasado barreras, idiomas, lugares y sobre todo ha formado parte de diversas generaciones, incluso ha unido a miles de personas en el mundo ya que la artista hizo popular los famosos friendship bracelets, los cuales son fabricados por los fans y se intercambian en los conciertos. Esto ha hecho que los fans de la artista generen comunidades e incluso amistades.

Por otra parte “The Eras Tour” fue uno de los fenómenos más impactantes en la industria musical que impactó de forma global ya que Taylor innovó dentro de la industria con algo totalmente único: ofrecer un concierto con cada una de sus facetas musicales y profesionales. Con esto Taylor llenó diversos estadios consolidándose como una de las cantantes más influyentes. Actualmente cuenta con más de cien millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

El hecho de que el nombre de su fandom se formalice de manera lingüística representa un impacto cultural enorme así como los cambios que van ocurriendo debido a grandes fenómenos mundiales en diversas áreas, en este caso en la música.

Por otra parte, Dictionary punto com es uno de los diccionarios en línea más influyentes e importantes ya que incluso ha trabajado junto a Oxford y HarperCollins.

