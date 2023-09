Taylor Swift y Travis Kelce: el romance del momento

La fama de Taylor Swift ha llegado a todo el mundo, desde el inicio del The Eras Tour, el nombre de la artista no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y en medios de comunicación, pero ahora lo que todo mundo se pregunta es si ¿acaso Taylor Swift predijo su propio futuro?, pues ultimamente se le ha visto muy acompañada de la estrella de futbol Travis Kelce, noticia que emula mucho su video “You Belong With Me”, ¿pero será un noviazgo real? Aquí te cuento todo lo que se sabe hasta el momento.

Todos los rumores iniciaron cuando Travis Kelce, hablando con su hermano en el podcast “New Heights”, contó sobre lo decepcionado que estaba después de haber acudido a ver a Taylor Swift en una de sus presentaciones del The Eras Tour, pues la cantante al tener que cuidar su voz no dice ni una sola palabra antes o después del show, y Kelce de verdad esperaba conocerla.

Para quienes no son swifties de corazón deben tener como contexto que a los conciertos de Taylor Swift suelen llevarse brazaletes de la amistad que las personas regalan a los demás asistentes, y claramente eso es algo que Travis Kelce tenía en mente hacer, pero como todo gran estratega tenía planeado darle una de esas pulseras a la cantante, en donde el jugador 87 de los Chiefs habría anotado su número.

¿Taylor Swift y Travis Kelce tienen un romance?

Después de que esas declaraciones salieran a la luz y llegaran hasta los oídos de los swifties (o sea medio internet) los rumores del posible noviazgo entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a subir como espuma.

El 17 de septiembre es cuando Travis Kelce tiene la oportunidad de regresar al campo de juego después de haber estado lesionado, y cuando tuvo la oportunidad de anotar un touchdown los comentaristas estadounidenses no dudaron ni un segundo en hacer una clara referencia al éxito de Taylor Swift “Blank Space”, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Posterior a eso Kelce admitió que le extendió una invitación a la cantante para que fuera a verlo jugar en Kansas, y sorpresivamente un domingo como cualquier otro en donde Kansas City se enfrentaba a los Chicago Bears, las cámaras captaron a Swift sentada junto a la madre de Kelce en la zona suite del estadio, y eso avivó aún más las llamas de su posible amorío.

Y al terminar el partido, en donde los Chiefs salieron victoriosos, se captó a Taylor Swift y Travis Kelce salir juntos del estadio, y si bien esas fotografías y videos podrían confirmar muchas cosas, para los swifties no era suficiente, así que se pusieron a investigar y encontraron que el atuendo que Kelce llevaba puesto ese día se llama “1989 Bedroom Painting”, ¿coincidencia? ¡no lo creo!, ya que “1989” es el siguiente Taylor’s Version que saldrá el 27 de octubre de este año.

Más recientemente, el 27 de septiembre, Travis Kelce salió de nuevo en el podcast con su hermano y es ahí en donde declaró haberla pasado muy bien con la visita de Taylor en el juego de Kansas, pero a parte de eso no ha dado muchos detalles ya que quiere que parte de su vida personal se mantenga como algo medianamente privado.

🚨 Traigan una tacita porque voy a servir un té #FueraDeEsteMundo. 🤭☕️💋



👀 Échale un ojo al chismecito completo 👉 https://t.co/ELeRhaqeX8 y no te pierdas este #SuperBowl. 🛸🐄 Por la pantalla de 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝟳 📺 y 📲 a través de https://t.co/SHCkSGIxTY 🏈🥑



Abro hilo. 🪡 pic.twitter.com/UdOdxTcZ8y — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 10, 2023

La NFL se hace swiftie

Muchos creen que cosa que toca Taylor Swift, cosa que se vuelve sumamente famosa y sumamente vendida, y al parecer este rumor comienza a parecerse más a la realidad, ya que desde que la cantante fue vista en el partido de los Chiefs el aumento de todo tipo de artículos de la NFL ha crecido de forma más que sorprendente.

Para empezar Travis Kelce, el día del partido con la presencia de Taylor Swift, tuvo un aumento de seguidores en redes sociales de más de 300 mil personas, y su jersey #87 de los Chiefs logró colarse en el top 5 de jerseys más vendidas de la NFL, dando como estadística un crecimiento de ventas del 400%. Y claramente la NFL se hizo parte del fenómeno Taylor Swift, ya que cambiaron sus descripciones en TikTok añadiendo un “Taylor was here”.