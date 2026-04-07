Parcels anuncia conciertos en México para 2026 y se presenta como el PRIMER headliner de un festival de música

Esta mañana la banda australiana de electropop y música alternativa Parcels anunció una serie de presentaciones por algunas ciudades de México, lo cuál no es nada de sorprenderse pues poco a poco se han afianzado como unos de los favoritos de nuestro país, lo que sí ha sido sorpresa es que confirmaron su presentación en un festival que aún no había sido anunciado…

De acuerdo con la banda, se estarán presentando en el Echoes Festival 2026, el cuál se estará llevando a cabo en Guadalajara el próximo 19 de junio, lo que enseguida despertó la emoción de cientos de fanáticos tapatíos quienes han estado a la expectativa de esta nueva edición.

¿Qué se sabe sobre el Echoes Festival 2026 de Guadalajara?

Si bien, este festival se ha posicionado como uno de los más importantes de Guadalajara en los últimos años, este 19 de junio se estaría llevando a cabo su cuarta edición, así se había confirmado en redes sociales hace poco más de una semana, no se sabía nada sobre las bandas que se estarían presentando en dicho evento.

Para esta nueva edición de 2026 la expectativa ha crecido, pues este festival ha traído a bandas como Foster the People, Cuco, Two Feet, Devendra Banhart, L’Impératrice, Kakkmaddafakka o Men I Trust, lo que ha convertido al Echoes Festival como uno de los más importantes de México en cuanto a la escena indie y rock, el cuál se ha autodefinido como "cultura joven" y que para la edición de este 2026 compartirá fechas con la Copa Mundial de la FIFA, por lo que "jugaremos de local".

¿Cuándo serán los conciertos de Parcels en México?

La banda ha confirmado únicamente tres presentaciones, por lo que si eres fan de estos, deberías apartar las fechas, pues se estarán presentando en:

